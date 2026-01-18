Normalidad en espacio aéreo de Ecuador, tras alertas preventivas de la FAA de Estados Unidos

Ecuador asegura normalidad en su espacio aéreo pese a alertas preventivas de la FAA de Estados Unidos

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Ecuador emitió un comunicado oficial informando que el espacio aéreo ecuatoriano opera con normalidad. La entidad también detalló que las operación se realizan bajo estrictas normas de seguridad, sin restricciones ni afectaciones a los vuelos.

La declaración se originó luego de os avisos NOTAM Notice to Air Missions (Aviso a las Misiones Aéreas) emitidos por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Estos avisos advierten de una situación potencialmente peligrosa en amplias zonas del Océano Pacífico, desde México hasta Ecuador, debido a actividades militares e interferencias en sistemas de navegación.

El comunicado de la DGAC enfatiza que los NOTAM de la FAA son de carácter preventivo y se refieren exclusivamente a regiones marítimas en el Pacífico, sin representar riesgos ni limitaciones para las operaciones aéreas en territorio ecuatoriano.

Autoridades y aerolíneas mantienen un monitoreo permanente para garantizar vuelos seguros y regulares, permitiendo que los pasajeros viajen con tranquilidad en los cielos de Ecuador.

Los NOTAM de la FAA, vigentes por 60 días hasta marzo de 2026, recomiendan a operadores aéreos estadounidenses extremar precauciones en las zonas marítimas sobre el Océano Pacífico.

Estas alertas cubren regiones de información de vuelo (FIR) específicas: el Golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá en Colombia (SKED) y Guayaquil en Ecuador (SEFG).

Según los documentos, las actividades militares y las interferencias en el GNSS (Global Navigation Satellite System) podrían generar riesgos potenciales para aeronaves en todas las altitudes, incluyendo sobrevuelos, llegadas y salidas.