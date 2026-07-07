Estos serán los cierres viales este 11 de julio por la Ruta de las Iglesias

La carrera Ruta de las Iglesias está prevista que se realice la noche de este sábado 11 de julio de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará 94 cierres viales por la competencia atlética Ruta de las Iglesias 2026, que se desarrollará este sábado 11 de julio.

Los cierres se ejecutarán desde el Centro Histórico hasta el norte de Quito. Para este operativo, 103 agentes de tránsito se encargarán de gestionar la movilidad mientras dure la carrera.

El dispositivo de tránsito iniciará el viernes 10 de julio, desde las 15:00, con el montaje de la tarima en la zona azul de la avenida De los Shyris, entre la calle Suecia y la avenida República de El Salvador.

El sábado 11, a partir de las 11:00, se instalarán los corrales de salida y llegada de los atletas.

Ruta de la competencia

La carrera iniciará en la calle Vargas y Antonio Ante. Continuará por la Manabí, García Moreno, Olmedo, Cuenca, Sucre, Benalcázar, Chile, García Moreno, Loja, Venezuela, Chile, Guayaquil, Bolívar, Flores, Manabí, Montufar.

Después saldrá del Centro Histórico hacia la av. 10 de Agosto, 18 de septiembre, av. Amazonas, av. Eloy Alfaro para terminar en la av. De los Shyris.

La habilitación de los cierres viales se realizará de forma progresiva, conforme avance la competencia y las condiciones de seguridad lo permitan.

AMT identificó puntos críticos donde se realizan piques

Rutas alternas