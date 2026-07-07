Mujer fue asesinada con cerca de 20 puñaladas; expareja es procesada por presunto femicidio

Un hombre fue detenido en delito flagrante tras apuñalar a su expareja en el sur de Quito.

Una mujer de 31 años fue víctima de un presunto femicidio ocurrido en el sector de Turubamba, al sur de Quito. El principal sospechoso es su expareja sentimental, Alexander T., informó la Fiscalía General del Estado este martes 7 de julio de 2026.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 22:40 del sábado 5 de julio de 2026, cuando el sospechoso llegó al domicilio de su expareja sentimental.

Según expuso la fiscal del caso, la mujer tenía dos boletas de auxilio vigentes que le impedían al presunto agresor acercarse a la víctima.

La investigación señala que el ataque se habría producido después de que el procesado encontrara en el teléfono celular de la mujer mensajes relacionados con su actual pareja.

En ese momento, el agresor presuntamente tomó un cuchillo y la atacó en repetidas ocasiones frente a su hija de nueve años, quien también resultó herida durante el forcejeo.

La víctima murió por una hemorragia interna

Los familiares trasladaron a la mujer a una casa de salud; sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento.

La autopsia médico-legal determinó que la causa de muerte fue una hemorragia aguda interna, provocada por las múltiples heridas.

Uno de los elementos expuestos por la Fiscalía señala que el ataque ocurrió frente a la hija de nueve años que la pareja tenía en común.

Fiscalía procesa al sospechoso por presunto femicidio

La niña habría intentado impedir la agresión y sufrió una lesión en una de sus manos durante el hecho.

El procesado permanece con prisión preventiva, luego de que un juez acogiera el pedido formulado por la Fiscalía durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.