Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026. Mostafa Zico, de Egipto, celebra un gol antes de que fuera anulado tras una revisión del VAR.

indignación y frustración tras la derrota de Egipto ante Argentina, el futbolista egipcio Mostafa Ziko arremetió con dureza contra la FIFA y las decisiones arbitrales del francés François Letexier.

El delantero, quien marcó un gol en el encuentro disputado en Atlanta, explotó al asegurar que la Copa del Mundo está completamente arreglada para que la gane la Albiceleste.

Su furia detonó debido a que, antes del tercer gol argentino, el cuerpo arbitral no señaló ninguno de los dos penales que presuntamente cometieron los sudamericanos en una misma jugada: uno sobre Mohamed Salah por un golpe al botín y otro sobre Hamdi Fathi por un claro jalón de playera por parte de Alexis Mac Allister, acciones que ni siquiera fueron revisadas por el VAR.

"El árbitro fue injusto. Una injusticia evidente y clara que desperdicia el esfuerzo de un país entero. Desde que empezó el partido el árbitro estuvo en contra nuestra. No podíamos terminar así; íbamos 2-0 sobre Argentina. Es un campeonato arreglado", despotricó con amargura el atacante del Pyramids FC de la liga egipcia.

Ziko, quien se consolidó como uno de los futbolistas más destacados de los Faraones en este dramático encuentro, no se contuvo y recurrió a la ironía al mandar felicitaciones anticipadas a los sudamericanos, manifestando su total convicción de que el torneo ya está predestinado para ellos.

"Al pueblo egipcio le ofrezco disculpas. Queríamos darles una alegría hoy pero les juro por Dios que no dependía de nosotros, sino del árbitro. Es un campeonato amañado, se ve a simple vista. Felicidades, la Copa del Mundo es de Argentina", sentenció el jugador de manera tajante ante los medios.

Las declaraciones reflejan el sentir de un plantel que vio cómo se les escapaba de las manos una ventaja histórica que los ponía momentáneamente en una posición de gloria frente a los vigentes campeones.

A los reclamos de los penales no marcados se sumó otra polémica decisión que incrementó el malestar del conjunto africano.

A Egipto se le anuló un gol previo por un pisotón sobre Lisandro Martínez en el otro extremo de la cancha; una falta que Letexier no vio en primera instancia y en la que el VAR intervino rompiendo el protocolo, ya que la acción ocurrió 20 segundos antes de la anotación y no afectaba directamente el parado táctico argentino en esa jugada.