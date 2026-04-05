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Quito

Anuncian cierres viales en Chillogallo por Domingo de Resurrección

Ocho puntos serán intervenidos para garantizar la seguridad durante el evento religioso.

Domingo de Resurrección, se implementarán cierres viales en el sector de Chillogallo

AMT

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

05 abr 2026 - 12:38

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La Agencia Metropolitana de Tránsito informa sobre cierres viales en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito, debido al desarrollo de actividades por el Domingo de Resurrección. 

La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes durante este evento religioso.

TRAMO INTERVENIDO  

Los cierres se aplicarán en el tramo comprendido entre las calles Manuel Coronado y Luis López

Además, se verán afectados los sentidos:

  • Norte – Sur
  • Oriente – Occidente

En total, se implementarán 8 cierres viales en la zona, como parte del operativo de control y seguridad.  

VÍAS ALTERNAS  

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas como:  

  • Matilde Álvarez
  • Rafael García
  • Av. Mariscal Sucre
  • Luis López

La AMT pide a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación y conducir con precaución para evitar congestión vehicular.  

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