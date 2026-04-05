Anuncian cierres viales en Chillogallo por Domingo de Resurrección
Ocho puntos serán intervenidos para garantizar la seguridad durante el evento religioso.
Domingo de Resurrección, se implementarán cierres viales en el sector de Chillogallo
AMT
Compartir
Actualizada:
05 abr 2026 - 12:38
La Agencia Metropolitana de Tránsito informa sobre cierres viales en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito, debido al desarrollo de actividades por el Domingo de Resurrección.
La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes durante este evento religioso.
TRAMO INTERVENIDO
Los cierres se aplicarán en el tramo comprendido entre las calles Manuel Coronado y Luis López.
Además, se verán afectados los sentidos:
- Norte – Sur
- Oriente – Occidente
En total, se implementarán 8 cierres viales en la zona, como parte del operativo de control y seguridad.
VÍAS ALTERNAS
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas como:
- Matilde Álvarez
- Rafael García
- Av. Mariscal Sucre
- Luis López
La AMT pide a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación y conducir con precaución para evitar congestión vehicular.
Compartir