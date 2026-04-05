Anuncian cierres viales en Chillogallo por Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección, se implementarán cierres viales en el sector de Chillogallo

La Agencia Metropolitana de Tránsito informa sobre cierres viales en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito, debido al desarrollo de actividades por el Domingo de Resurrección.

La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes durante este evento religioso.

TRAMO INTERVENIDO

Los cierres se aplicarán en el tramo comprendido entre las calles Manuel Coronado y Luis López.

Además, se verán afectados los sentidos:

Norte – Sur

Oriente – Occidente

En total, se implementarán 8 cierres viales en la zona, como parte del operativo de control y seguridad.

VÍAS ALTERNAS

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas como:

Matilde Álvarez

Rafael García

Av. Mariscal Sucre

Luis López

La AMT pide a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación y conducir con precaución para evitar congestión vehicular.