Cuatro sectores del sur de Quito tendrán cierres viales por obras cerca del Metro

Estos son los primeros cierres viales en el sur de Quito

Cuatro frentes de trabajo de rehabilitación vial modificarán la movilidad en calles cercanas a las estaciones Morán Valverde, Cardenal de la Torre, Recreo y Quitumbe.

Desde este 10 de septiembre de 2026, tres sectores del sur de Quito comenzaron a ser intervenidos como parte de un plan de rehabilitación de calles que conectan diferentes barrios con estaciones del Metro de Quito.

Los trabajos modificarán temporalmente la circulación y tendrán plazos de entre 35 y 90 días, dependiendo de cada tramo.

En Las Cuadras y Turubamba Alto, la intervención se concentra en 677 metros de la calle José Pontón, entre Tendales y el final de la vía.

Los trabajos tendrán un plazo previsto de 90 días. Los conductores y usuarios que utilizan esta conexión deberán tomar en cuenta los cambios de circulación mientras avance la obra.

Obras cerca de la estación Cardenal de la Torre

En el barrio Quito Sur, cerca de la estación Cardenal de la Torre, serán rehabilitados 255 metros de las calles Campas y Andoas.

Esta intervención tiene un plazo estimado de 35 días, por lo que la modificación de la circulación será temporal mientras se ejecutan los trabajos.

El frente de mayor extensión se encuentra en la ciudadela Atahualpa y Villaflora, junto a la estación El Recreo. Allí se intervendrán 1 777 metros de las calles Luis Iturralde y Lauro Guerrero.

Esta ruta conecta la movilidad entre las avenidas Mariscal Sucre y Pedro Vicente Maldonado y tendrá un plazo estimado de 90 días.

El cuarto frente comenzará el 17 de septiembre

Una semana después, el 17 de septiembre, se incorporará otro punto de intervención en la avenida Cóndor Ñan, donde se rehabilitarán 515 metros de pavimento de hormigón, desde la avenida Mariscal Sucre hasta el final de la calle.

Los trabajos tendrán una duración prevista de 75 días, debido al tiempo necesario para el fraguado del hormigón.

Esta vía es utilizada por los habitantes de los barrios 23 de Mayo, Primicias de la Cultura, 4 de Agosto y El Girón, además de ser una ruta de transporte público hacia la estación Quitumbe.

Por ello, los cambios de circulación también tendrán impacto en quienes utilizan esta conexión para llegar al Metro.

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Habrá cambios de circulación y rutas alternas

Mientras duren las obras, la Agencia Metropolitana de Tránsito aplicará planes de movilidad para mantener la circulación y priorizar el transporte público.

Antes de cada intervención también se realizan jornadas de información en los sectores afectados, con detalles sobre cierres, desvíos, rutas alternas y duración de los trabajos.

Las cuatro intervenciones suman 3,2 kilómetros de vías rehabilitadas. Estas obras forman parte de un proyecto más amplio que contempla renovar cerca de 21 kilómetros de calles de conexión con el Metro de Quito hasta 2027, con intervenciones progresivas en distintos barrios del sur de la capital.