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Sociedad

Cómo postular a una de las 1 960 becas de preparación para ingresar a universidades públicas en Guayaquil

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de septiembre. Conozca los requisitos y cómo aplicar a una de estas becas completas. 

Estudiantes rindiendo examen de ingreso a la universidad.

Senescyt

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

11 sep 2026 - 15:48

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Guayaquil abrió una nueva convocatoria con 1.960 becas para jóvenes que buscan prepararse para el proceso de ingreso a una universidad pública. Los interesados podrán postular al próximo sábado 26 de septiembre.

Las becas educativas han sido impulsadas por la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE EP), en alianza con el Tecnológico Universitario Espíritu Santo (TES). 

¿En qué consiste la beca?

El objetivo es fortalecer los conocimientos y competencias de los bachilleres antes de rendir el examen de acceso a la educación superior pública. El tiempo de preparación es de cuatro meses bajo una modalidad híbrida

La formación, 100% gratuita, contempla clases guiadas, ejercicios similares a los de un examen de ingreso, evaluaciones diagnósticas, simulacros y retroalimentación personalizada.

Los estudiantes también recibirán orientación vocacional, con guías para conocer las diferentes opciones de carrera y charlas de motivación.

Además, el programa incluye componentes complementarios: un curso de inglés A1 de 30 horas y una certificación Microsoft Excel MOS de 32 horas.

La preparación académica está organizada en áreas relacionadas con campos como:  

  • Ciencia, Tecnología e Ingeniería 
  • Ciencias de la Bioindustria y Recursos Naturales
  • Diseño y Creatividad
  • Ciencias Sociales, Educación y Cultura
  • Negocios y Economía Global
  • Ciencias de la Salud Humana.

¿Cuáles son los requisitos?

Estos son los requisitos que deben cumplir las personas interesadas: 

  • Tener entre 16 y 30 años
  • Cédula de identidad ecuatoriana vigente
  • Residir en Guayaquil y presentar una planilla de un servicio básico como respaldo
  • Ser bachiller graduado o estar cursando tercer año de bachillerato.
  • Presentar el certificado correspondiente obtenido a través de la plataforma del Ministerio de Educación.
  • Tener disponibilidad para participar en la modalidad presencial y virtual.
  • Llenar el formulario de inscripción en la página del DASE EP. 

Quienes sean beneficiados deberán aceptar la carta de compromiso académico del programa y presentar una declaración juramentada. 

La convocatoria corresponde a la segunda etapa del programa y, de acuerdo con la información difundida por DASE EP, las clases se iniciarán el 25 de octubre de 2026.

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