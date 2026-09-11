Cómo postular a una de las 1 960 becas de preparación para ingresar a universidades públicas en Guayaquil
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de septiembre. Conozca los requisitos y cómo aplicar a una de estas becas completas.
Estudiantes rindiendo examen de ingreso a la universidad.
Senescyt
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Actualizada:
11 sep 2026 - 15:48
Guayaquil abrió una nueva convocatoria con 1.960 becas para jóvenes que buscan prepararse para el proceso de ingreso a una universidad pública. Los interesados podrán postular al próximo sábado 26 de septiembre.
Las becas educativas han sido impulsadas por la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE EP), en alianza con el Tecnológico Universitario Espíritu Santo (TES).
¿En qué consiste la beca?
El objetivo es fortalecer los conocimientos y competencias de los bachilleres antes de rendir el examen de acceso a la educación superior pública. El tiempo de preparación es de cuatro meses bajo una modalidad híbrida.
La formación, 100% gratuita, contempla clases guiadas, ejercicios similares a los de un examen de ingreso, evaluaciones diagnósticas, simulacros y retroalimentación personalizada.
Los estudiantes también recibirán orientación vocacional, con guías para conocer las diferentes opciones de carrera y charlas de motivación.
Además, el programa incluye componentes complementarios: un curso de inglés A1 de 30 horas y una certificación Microsoft Excel MOS de 32 horas.
La preparación académica está organizada en áreas relacionadas con campos como:
- Ciencia, Tecnología e Ingeniería
- Ciencias de la Bioindustria y Recursos Naturales
- Diseño y Creatividad
- Ciencias Sociales, Educación y Cultura
- Negocios y Economía Global
- Ciencias de la Salud Humana.
¿Cuáles son los requisitos?
Estos son los requisitos que deben cumplir las personas interesadas:
- Tener entre 16 y 30 años
- Cédula de identidad ecuatoriana vigente
- Residir en Guayaquil y presentar una planilla de un servicio básico como respaldo
- Ser bachiller graduado o estar cursando tercer año de bachillerato.
- Presentar el certificado correspondiente obtenido a través de la plataforma del Ministerio de Educación.
- Tener disponibilidad para participar en la modalidad presencial y virtual.
- Llenar el formulario de inscripción en la página del DASE EP.
Quienes sean beneficiados deberán aceptar la carta de compromiso académico del programa y presentar una declaración juramentada.
La convocatoria corresponde a la segunda etapa del programa y, de acuerdo con la información difundida por DASE EP, las clases se iniciarán el 25 de octubre de 2026.
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