Quito: Se retoma contraflujo en la av. Simón Bolívar, entre la Ruta Viva y Guápulo; ¿horarios?

En Quito se implementó nuevamente el contraflujo en el carril izquierdo de la av. Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre la Ruta Viva y Guápulo, en sentido sur-norte.

La medida se aplicará de lunes a viernes, de 06:30 a 08:30, "con el objetivo de mejorar la movilidad de más de 100 000 usuarios, durante las horas de mayor demanda", indicó el Municipio de la capital.

A la altura de la puerta de emergencia de la Ruta Viva, los vehículos son direccionados por el carril izquierdo en sentido norte-sur hasta llegar a la puerta de emergencia de Guápulo, donde retomarán el sentido sur-norte.

El coronel Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), dijo que el contraflujo beneficiará a alrededor de 42 000 vehículos. "Si cada vehículo viene con dos personas, llegamos fácilmente a más de 100 000 usuarios".

Por su parte, el coordinador de operaciones de la AMT, David Argüello, indicó que con la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) se realizó "la señalización horizontal para identificar el tramo del contraflujo, además, los agentes de tránsito se ubican en el ingreso y de salida para asegurar la operación del mismo".

Quito tiene cinco contraflujos

La AMT recuerda que en Quito, además del contraflujo en la av. Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre la Ruta Viva y Guápulo, se mantienen otros cuatro contraflujos, ubicados en la autopista General Rumiñahui, la av. Velasco Ibarra, la av. Mariscal Sucre y el Túnel Guayasamín.