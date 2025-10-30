El paso elevado de la av. De la República estará totalmente cerrado durante el feriado

El Municipio de Quito ejecuta trabajaos de mantenimiento en el paso elevado de la av. República

El paso elevado de la avenida De la República, en el sector de La Carolina, en Quito, permanecerá totalmente cerrado al tránsito vehicular durante los cuatro días de feriado.

Desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre del 2025, Ecuador vivirá el feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Durante estos días de descanso, el paso elevado permanecerá cerrado para realizar trabajos de mantenimiento en esta estructura.

Los túneles de San Juan, San Roque y San Diego tuvieron un cierre parcial la noche del 29 de octubre

Los trabajos incluyen el mantenimiento general de la estructura y la renovación de sus juntas de dilatación. "Estas piezas son fundamentales para su funcionamiento seguro y para prolongan su vida útil", indicó el Municipio de Quito.

"Las labores se ejecutarán durante el feriado, aprovechando la disminución del tráfico vehicular para avanzar con mayor eficiencia y reducir las afectaciones en la circulación del norte de la ciudad", añadió la entidad.

Además, este jueves 30 de octubre del 2025 también habrá un cierre nocturno en el puente de la av. De la República, sobre la av. 10 de Agosto, desde las 21:00 hasta las 05:00 del viernes 31 de octubre, por trabajos de mantenimiento.

La intervención en el paso elevado de la av. De la República abarca 522 metros de longitud, cuya superficie presenta un deterioro notable. Durante las obras se realizará el fresado de la carpeta asfáltica afectada, el riego de adherencia, tendido, compactación de nueva mezcla asfáltica y el sellado final.

Según el Municipio, las juntas de dilatación son piezas que permiten que los puentes se expandan y contraigan de forma segura ante variaciones de temperatura, humedad y el paso constante de los vehículos.

Vías alternas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) colocará señalización preventiva y se realizarán desvíos controlados para garantizar la movilidad en la zona.

Se recomienda a los conductores utilizar como rutas alternas las avenidas 10 de Agosto, Mariana de Jesús, Naciones Unidas y América, para evitar la congestión vehicular.