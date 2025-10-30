Cierre en av. Mariscal Sucre durante el feriado de noviembre por el nuevo intercambiador

El Municipío de Quito construye un nuevo intercambiador en la av. Occidental y Mariana de Jesús.

Durante los cuatro días del feriado de noviembre, la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) anunció el cierre total de un tramo de la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte–sur.

El cierre de la av. Occidental será en la calzada norte-sur, incluyendo el carril lateral desde la avenida Edmundo Carvajal, sector El Bosque, en el norte de Quito. El objetivo es acelerar los trabajos del nuevo intercambiador en la av. Mariana de Jesús.

El cierre, para ejecutar labores de repavimentación, regirá desde las 05:00 del viernes 1 de noviembre hasta las 05:00 del miércoles 5 de noviembre de 2025. La circulación en sentido sur–norte de la av. Mariscal Sucre permanecerá habilitada durante el feriado.

"Desde las 05:00 del 1 de noviembre, se iniciará la colocación del nuevo asfalto en esta zona. Estos trabajos representan un avance importante para la conectividad del sur, norte y centro de la ciudad y se reducirán tiempos de viaje", indicó la entidad municipal.

Desvíos y rutas alternas

Durante el cierre, el tráfico será desviado hacia la calle Edmundo Carvajal y las avenidas Brasil y De La Prensa.

Para los residentes de Colinas del Norte e Iñaquito Alto, se habilitará un acceso temporal, así como un retorno o giro sobre la Mariscal Sucre en dirección norte.

Este es el estado vial de Ecuador para el feriado de noviembre

De forma paralela, en la avenida Mariana de Jesús se trabajará en los carriles del paso deprimido en sentido oriente–occidente, desde la calle Nicolás Arteta, lo que mantendrá el cierre de la calzada lateral de conexión con la avenida Occidental y del carril del paso deprimido hacia el sur.

Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus rutas con anticipación, usar vías alternas y mantener la precaución ante los cambios temporales en la movilidad.