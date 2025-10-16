Estos serán los cierres viales previstos por el partido Liga de Quito vs. Barcelona SC

La AMT ejecutará un plan de tránsito para el partido entre Liga de Quito y Barcelona

Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona Sporting Club se enfrentarán, el viernes 17 de octubre del 2025, a partir de las 20:15 por la fecha 2 del hexágonal final de la Liga Pro.

Este encuentro deportivo está previsto que se desarrollen en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de la ciudad, por lo tanto la Agencia Metropolitano de Tránsito (AMT) ejecuatrá un operativo de tránsito.

"90 agentes de tránsito estarán a cargo de gestionar los cierres, orientar a los conductores, controlar a los vehículos mal estacionados y garantizar la seguridad vial en la zona", indicó la AMT.

Los cierres viales primarios alrededor del escenario deportivo comenzarán a las 15:00 y los secundarios a partir de las 18:15

Los bloqueos primarios son:

Cacica Quilago, desde la John F. Kennedy hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda

Hermensz Van Rinsn Rembrandt, desde la Vicente Van Gogh hasta la Juana Terrazas

Los bloqueos secuendarios son:

John F. Kennedy y Ramón Chiriboga

John F. Kennedy y Cacica Quilago

John F. Kennedy y Gustavo Lemus

John F. Kennedy y La Esperanza

John F. Kennedy y Pablo Picasso

John F. Kennedy y Leonardo Da Vinci

Av. De la Prensa y Gustavo Lemus

Av. De la Prensa y Pablo Picasso

Gustavo Lemus y David Ledesma

La Esperanza y Camilo Guachamín

La Esperanza y Hermensz Van Rinsn Rembrandt

Hermensz Van Rinsn Rembrandt y Vincent Van Gogh

Juana Terrazas y Tomasa Mideros

Juana Terrazas y Vincent Van Gogh

Diego Vásquez de Cepeda y Cacica Quilago

Vías alternas

La Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda a los conductores tomar vías alternas mientas dure el cotejo. Estas rutas son: