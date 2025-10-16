Estos serán los cierres viales previstos por el partido Liga de Quito vs. Barcelona SC
El clásico encuentro entre Liga y Barcelona está previsto para el viernes 17 de octubre del 2025, a partir de las 20:15, en el estadio Rodrigo Paz.
La AMT ejecutará un plan de tránsito para el partido entre Liga de Quito y Barcelona
16 oct 2025 - 18:01
Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona Sporting Club se enfrentarán, el viernes 17 de octubre del 2025, a partir de las 20:15 por la fecha 2 del hexágonal final de la Liga Pro.
Este encuentro deportivo está previsto que se desarrollen en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de la ciudad, por lo tanto la Agencia Metropolitano de Tránsito (AMT) ejecuatrá un operativo de tránsito.
"90 agentes de tránsito estarán a cargo de gestionar los cierres, orientar a los conductores, controlar a los vehículos mal estacionados y garantizar la seguridad vial en la zona", indicó la AMT.
Los cierres viales primarios alrededor del escenario deportivo comenzarán a las 15:00 y los secundarios a partir de las 18:15
Los bloqueos primarios son:
- Cacica Quilago, desde la John F. Kennedy hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda
- Hermensz Van Rinsn Rembrandt, desde la Vicente Van Gogh hasta la Juana Terrazas
Los bloqueos secuendarios son:
- John F. Kennedy y Ramón Chiriboga
- John F. Kennedy y Cacica Quilago
- John F. Kennedy y Gustavo Lemus
- John F. Kennedy y La Esperanza
- John F. Kennedy y Pablo Picasso
- John F. Kennedy y Leonardo Da Vinci
- Av. De la Prensa y Gustavo Lemus
- Av. De la Prensa y Pablo Picasso
- Gustavo Lemus y David Ledesma
- La Esperanza y Camilo Guachamín
- La Esperanza y Hermensz Van Rinsn Rembrandt
- Hermensz Van Rinsn Rembrandt y Vincent Van Gogh
- Juana Terrazas y Tomasa Mideros
- Juana Terrazas y Vincent Van Gogh
- Diego Vásquez de Cepeda y Cacica Quilago
Vías alternas
La Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda a los conductores tomar vías alternas mientas dure el cotejo. Estas rutas son:
- Av. De la Prensa
- Av. Diego Vásquez de Cepeda
- Ramón Chiriboga
- Pablo Picasso
- Gustavo Lemus
- Tomasa Mideros
- Av. Mariscal Sucre Camilo Guachamín
