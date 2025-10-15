El juego Independiente del Valle vs. Liga de Quito, de la fecha 3 del hexagonal, fue aplazado

Independiente del Valle domina el Campeonato ecuatoriano y también está clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle está muy cerca de coronarse como campeón del torneo nacional. Los rayados sacaron una ventaja de 10 puntos sobre Barcelona y 13 sobre Liga Deportiva Universitaria, a falta de nueve jornadas para el final.

En la tercera jornada, IDV tiene que enfrentarse a Liga Deportiva Universitaria. Sin embargo, la Liga Pro autorizó el aplazamiento del compromiso que debía jugarse en el estadio del cuadro rayado. El partido debía jugarse el domingo 26 de octubre.

¿Cuál es la razón del aplazamiento? Los dos equipos están en plena disputa de las semifinales de torneos internacionales. Independiente afronta la serie de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. La 'U', en cambio, se medirá con Palmeiras, en las semifinales de la Copa Libertadores.

Independiente del Valle se medirá con los brasileños, el martes 21 de octubre del 2025, en su estadio, en Chillo Jijón. En tanto, el partido de vuelta será el martes 28, en Belo Horizonte, Brasil.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria se enfrentará con Palmeiras, el jueves 23, en el estadio Rodrigo Paz Delgado y el jueves 30, en el Allianz Parque de Sao Paulo, para definir su pase a las finales de la Copa Libertadores.