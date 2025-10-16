¿Alguien frenará a IDV? Así se jugará la fecha 2 del hexagonal final: fechas y horarios

La fecha 2 del hexagonal final del Campeonato ecuatoriano de fútbol se jugará desde el viernes 17 de octubre del 2025. Independiente del Valle sacó una diferencia enorme con sus escoltas y se perfila para lograr la corona.

Precisamente, el cuadro rayado abre las acciones en la segunda jornada. El viernes 17, desde las 18:00, Independiente del Valle visitará a Orense, en el estadio 9 de Mayo de Machala. IDV tiene 67 puntos, 13 más que Barcelona, su escolta y 15 más que el tercero, Liga Deportiva Universitaria.

El viernes 17 también saltarán a la cancha, los albos y los toreros, en un encuentro crucial para su futuro en el hexagonal. El juego se disputa a las 20:15 , en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los universitarios tienen 51 puntos, tres menos que Barcelona. Una victoria en Ponciano les permitirá alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones, por su mejor gol diferencia. Tras el partido con BSC, la 'U' concentrará su mira en el duelo de ida de semifinales de la Copa Libertadores, ante Palmeiras.

Encuentro entre Barcelona y Liga de Quito en el estadio Monumental Banco Pichincha que tuvo lugar el 24 de julio de 2025. API

El tercer partido del hexagonal por el título se jugará en Loja. El domingo 19 de octubre del 2025, a las 18:00, Libertad recibirá a Universidad Católica, en el estadio Reina del Cisne. Los 'camarattas' igualaron 2-2 con Liga Deportiva Universitaria en su debut en la instancia final del torneo.

Estos son los tres partidos del hexagonal final por el título