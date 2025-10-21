Más de una decena de cierres viales en Quito por partido de LDU vs. Palmeiras
Liga de Quito recibirá a Palmeiras en el estadio Casa Blanca por la semifinal de la Copa Libertadores el jueves 23 de octubre de 2025.
Agentes de tránsito controlarán vehículos mal estacionados.
21 oct 2025 - 18:10
Liga Deportiva Universaria recibirá a Palmeiras en el estadio Casa Blanca, en el norte de Quito, este jueves 23 de octubre de 2025 a las 19:30.
El encuentro deportivo ocasionará más de una decena de cierres viales en la ciudad, principalmente alrededor del estadio.
La Agencia Metropolitana de Tránstito (AMT) desplegará 95 agentes para controlar esa zona.
El primer cierre se realizará desde las 14:30 en el perímetro del estadio Rodrigo Paz Delgado:
- Cacica Quilago, desde la John F. Kennedy hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda
- Hermensz Van Rinsn Rembrandt, desde la Vicente Van Gogh hasta la Juana Terrazas
Además, los agentes controlarán los vehículos mal estacionados en las calles aledañas al escenario deportivo.
Cierres desde las 17:30
- John F. Kennedy y Ramón Chiriboga
- John F. Kennedy y Cacica Quilago
- John F. Kennedy y Gustavo Lemus
- John F. Kennedy y La Esperanza
- John F. Kennedy y Pablo Picasso
- John F. Kennedy y Leonardo Da Vinci
- De la Prensa y Gustavo Lemus
- De la Prensa y Pablo Picasso
- Gustavo Lemus y David Ledesma
- La Esperanza y Camilo Guachamín
- La Esperanza y Hermensz Van Rinsn Rembrandt
- Hermensz Van Rinsn Rembrandt y Vincent Van Gogh
- Juana Terrazas y Tomasa Mideros
- Juana Terrazas y Vincent Van Gogh
- Diego Vásquez de Cepeda y Cacica Quilago
Vías alternas
- De la Prensa
- Diego Vásquez de Cepeda
- Ramón Chiriboga
- Pablo Picasso
- Gustavo Lemus
- Tomasa Mideros
- Mariscal Sucre
- Camilo Guachamín
