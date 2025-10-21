Más de una decena de cierres viales en Quito por partido de LDU vs. Palmeiras

Liga Deportiva Universaria recibirá a Palmeiras en el estadio Casa Blanca, en el norte de Quito, este jueves 23 de octubre de 2025 a las 19:30.

El encuentro deportivo ocasionará más de una decena de cierres viales en la ciudad, principalmente alrededor del estadio.

La Agencia Metropolitana de Tránstito (AMT) desplegará 95 agentes para controlar esa zona.

El primer cierre se realizará desde las 14:30 en el perímetro del estadio Rodrigo Paz Delgado:

Cacica Quilago, desde la John F. Kennedy hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda

Hermensz Van Rinsn Rembrandt, desde la Vicente Van Gogh hasta la Juana Terrazas

Además, los agentes controlarán los vehículos mal estacionados en las calles aledañas al escenario deportivo.

Cierres desde las 17:30

John F. Kennedy y Ramón Chiriboga

John F. Kennedy y Cacica Quilago

John F. Kennedy y Gustavo Lemus

John F. Kennedy y La Esperanza

John F. Kennedy y Pablo Picasso

John F. Kennedy y Leonardo Da Vinci

De la Prensa y Gustavo Lemus

De la Prensa y Pablo Picasso

Gustavo Lemus y David Ledesma

La Esperanza y Camilo Guachamín

La Esperanza y Hermensz Van Rinsn Rembrandt

Hermensz Van Rinsn Rembrandt y Vincent Van Gogh

Juana Terrazas y Tomasa Mideros

Juana Terrazas y Vincent Van Gogh

Diego Vásquez de Cepeda y Cacica Quilago

Vías alternas