Liga de Quito vs Palmeiras: ¿podrá atajar Gonzalo Valle en la semifinal de la Libertadores?

Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Palmeiras, en la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025. El partido se jugará el jueves 23 de octubre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 19:30. Los albos no contarán con su golero titular, Gonzalo Valle, por una lesión.

Valle, quien jugó los 10 partidos de la Copa Libertadores y 14 partidos del torneo ecuatoriano con los albos, es una de las figuras claves de la campaña alba. El pasado lunes 20 de octubre, durante el entrenamiento de la 'U', sufrió molestias en la rodilla. Por ello, tuvo que someterse a una resonancia magnética.

En la jornada del martes 21, Liga de Quito anunció que sufre una "distensión ligamentaria de rodilla". El cuadro albo dijo que se evaluará el tratamiento. Un futbolista que sufre una distensión no puede jugar hasta que la inflamación haya bajado o el dolor desaparezca.

Debido a su ausencia, Alexander Domínguez cuidará el arco de los albos en el partido ante Palmeiras, por la semifinal de la Copa Libertadores. Los paulistas tampoco contarán con su golero titular, Weverton, uno de los comandantes del equipo de Abel Ferreira.