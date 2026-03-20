Estas son las cinco iglesias de Quito que son infaltables de visitar en el Centro Histórico

El Sagrario es una de las iglesias emblemáticas del Centro Histórico.

Más allá de la fe, las iglesias del Centro Histórico de Quito son arte, patrimonio e identidad. Cada templo guarda una historia única que sigue sorprendiendo a quienes la visitan.

El Municipio de Quito ha establecido una ruta por cinco iglesias emblemáticas por su majestuosidad, simbolismo y valor artístico y que son infaltables de visitar.

Durante la Semana Santa, desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección), estos templos son espacios propicios para vistar con familias y amigos.

San Francisco: el espíritu del Quito colonial

Frente a la plaza que lleva su nombre se levanta el conjunto religioso más antiguo y monumental de la ciudad. La Basílica y Convento de San Francisco comenzó a construirse en 1535, apenas meses después de la fundación española.

Su imponente atrio, sus claustros silenciosos y su interior cargado de retablos dorados le han valido el apodo de 'El Escorial del Nuevo Mundo'. En su interior reposan miles de obras de arte de la Escuela Quiteña, donde manos indígenas reinterpretaron la iconografía cristiana con rasgos, símbolos y sensibilidad andina.

Así luce la fachada de la Iglesia de San Francisco de Quito Quito Informa

La Compañía de Jesús: un océano de oro y barroco

Si hay un lugar que deja sin aliento al visitante, es la Iglesia de la Compañía de Jesús. Desde su fachada de piedra volcánica finamente tallada hasta su interior completamente recubierto de pan de oro, este templo es considerado una de las máximas expresiones del barroco en América.

Construida entre los siglos XVII y XVIII, La Compañía no busca la discreción: cada columna, cada retablo y cada figura tallada parece competir por captar la mirada. La luz que entra por sus ventanas se multiplica sobre las superficies doradas, creando una atmósfera casi teatral.

El interior de la Iglesia de la Compañía está cubierto con pan de oro. Quito Informa

La Catedral Metropolitana y El Sagrario: fe junto al poder

En la Plaza Grande, donde late la vida política y social de la ciudad, se encuentra la Catedral Metropolitana, acompañada por la Iglesia de El Sagrario, dos espacios que dialogan entre sí y con la historia republicana del país.

La Catedral, sobria por fuera y rica por dentro, guarda tumbas de personajes clave de la historia ecuatoriana y obras de gran valor artístico. A su costado, El Sagrario sorprende con una fachada barroca elegante y detallada, menos conocida pero profundamente refinada.

La Catedral está ubicada en la Plaza de la Independencia. Quito Informa

La Merced: equilibrio, luz y arte quiteño

De fachada clara y presencia armónica, la Basílica de La Merced destaca por su elegancia y por albergar algunos de los retablos barrocos más importantes de la ciudad. En su interior, la madera tallada, las columnas y los altares revelan la maestría de artistas de la Escuela Quiteña, como Bernardo de Legarda.

Este templo ofrece una experiencia distinta: menos abrumadora que La Compañía, pero profundamente rica en detalles. Es un espacio donde la arquitectura respira, donde la luz se posa suavemente sobre el arte y donde la espiritualidad se siente cercana y humana.

Así luce el interior de la Iglesia de La Merced. Quito Informa

Basílica del Voto Nacional: fe que mira al cielo

Aunque su estilo es neogótico y su construcción pertenece a finales del siglo XIX, la Basílica del Voto Nacional no puede quedar fuera de esta ruta. Su silueta domina el paisaje del Centro Histórico y sus torres ofrecen una de las vistas más impresionantes de la ciudad.

Lo que la hace única es su identidad ecuatoriana: en lugar de gárgolas medievales, el templo está decorado con figuras de la fauna nacional, como cóndores, caimanes y tortugas de Galápagos, un gesto simbólico que une fe y territorio.