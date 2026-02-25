¿Cuándo es Semana Santa 2026?; estas son las fechas claves en Ecuador

Durante la Semana Mayor se realizan procesiones y eventos religiosos en diferentes ciudades de Ecuador.

La Semana Santa de 2026 se conmemora entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, de acuerdo con el calendario litúrgico católico.

Este periodo religioso iniciará con el Domingo de Ramos y concluirá con el Domingo de Resurrección o Pascua, una de las conmemoraciones más importantes para los fieles.

Durante estos días se prevé la realización de procesiones, viacrucis y actos religiosos en distintas ciudades del país. Además, en Ecuador es tradicional consumir la fanesca.

Las fechas más relevantes de la Semana Santa serán:

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo : 2 de abril

: 2 de abril Viernes Santo (feriado nacional): 3 de abril

(feriado nacional): 3 de abril Sábado de Gloria : 4 de abril

: 4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

Ecuador conmemoró el Miércoles de Ceniza

Ciudades como Quito, Cuenca, Riobamba y Loja suelen concentrar a miles de fieles y turistas nacionales e internacionales, especialmente por sus tradiciones, manifestaciones culturales y de fe.

Feriado el Viernes Santo

Según el calendario oficial difundido por el Ministerio de Turismo, el feriado nacional por el Viernes Santo será el 3 de abril de 2026.

Al coincidir con el fin de semana, los ecuatorianos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: viernes, sábado y domingo.

Este feriado representa un impulso para el turismo interno, con actividades gastronómicas y culturales que acompañan las celebraciones religiosas en varias ciudades del Ecuador.