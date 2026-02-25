¿Cuándo es Semana Santa 2026?; estas son las fechas claves en Ecuador
Este periodo religioso iniciará con el Domingo de Ramos y concluirá con el Domingo de Resurrección o Pascua. Están previstas procesiones.
Durante la Semana Mayor se realizan procesiones y eventos religiosos en diferentes ciudades de Ecuador.
25 feb 2026 - 10:57
La Semana Santa de 2026 se conmemora entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, de acuerdo con el calendario litúrgico católico.
Este periodo religioso iniciará con el Domingo de Ramos y concluirá con el Domingo de Resurrección o Pascua, una de las conmemoraciones más importantes para los fieles.
Durante estos días se prevé la realización de procesiones, viacrucis y actos religiosos en distintas ciudades del país. Además, en Ecuador es tradicional consumir la fanesca.
Las fechas más relevantes de la Semana Santa serán:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo
- Jueves Santo: 2 de abril
- Viernes Santo (feriado nacional): 3 de abril
- Sábado de Gloria: 4 de abril
- Domingo de Resurrección: 5 de abril
Ciudades como Quito, Cuenca, Riobamba y Loja suelen concentrar a miles de fieles y turistas nacionales e internacionales, especialmente por sus tradiciones, manifestaciones culturales y de fe.
Feriado el Viernes Santo
Según el calendario oficial difundido por el Ministerio de Turismo, el feriado nacional por el Viernes Santo será el 3 de abril de 2026.
Al coincidir con el fin de semana, los ecuatorianos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: viernes, sábado y domingo.
Este feriado representa un impulso para el turismo interno, con actividades gastronómicas y culturales que acompañan las celebraciones religiosas en varias ciudades del Ecuador.
