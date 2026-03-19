Agenda de conciertos de música sacra gratis en los museos e iglesias de Quito

El festival de música sacra es un clásico en Quito durante la Semana Santa.

Durante varios días, del 20 al 31 de marzo de 2026, iglesias, teatros y espacios culturales del Centro Histórico de Quito se convertirán en escenarios abiertos para la música sacra.

La agenda del Festival Internacional de Música Sacra (Fimusaq) propone no solo conciertos, sino también recorridos, clases magistrales y conversatorios que acercan este género a nuevos públicos.

La mayoría de actividades son de acceso libre, aunque en algunos casos se requiere descarga previa de pases o inscripción. La recomendación es llegar con anticipación, especialmente a los eventos en espacios más pequeños.

A continuación, revisa la programación organizada por día:

Viernes 20

19:00 - María Isabel Albuja and The Sudaca String Quintet – Lux Perpetua (primera función) en la Iglesia La Compañía. Acceso libre.

Sábado 21

17:00 - Tigran Ter-Minasyan – Concierto: La Voz del corno y la palabra: ecos de un instante sagrado, se realizará en la Iglesia Medalla Milagrosa, entrada libre.

Domingo 22

16:00 - Orquesta Sinfónica de Quito – Requiem (Gabriel Fauré), puede admirarla en el Teatro México. Ingreso con descarga de pases.

puede admirarla en el Teatro México. Ingreso con descarga de pases. 17:30 - Tigran Ter-Minasyan – Concierto ‘La Voz del corno y la palabra: ecos de un instante sagrado’, acceso libre, en la Iglesia del Carmen Alto.

acceso libre, en la Iglesia del Carmen Alto. 19:00 - Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y Coro Mixto Ciudad de Quito – Misa – Belisario Peña, se realizará en la Iglesia San Pedro de Conocoto.

Lunes 23

17:00 - Fundación InConcerto y Coro de las Hermanas de Santa Clara del Centro – Concierto Un Viaje Interior, en la Iglesia de Santa Clara Centro. Entrada libre.

en la Iglesia de Santa Clara Centro. Entrada libre. 18:00 - La Diversa – Chonta Kainbi, se realizará en el Centro Cultural Metropolitano (Patio Norte). Acceso libre.

se realizará en el Centro Cultural Metropolitano (Patio Norte). Acceso libre. 19:00 - María Isabel Albuja and The Sudaca String Quintet – Lux Perpetua (segunda función), en la Iglesia de San Marcos, entrada libre.

Martes 24

17:00 - Fundación InConcerto – Concierto Un Viaje Interior se presentará en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Acceso libre

se presentará en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Acceso libre 18:00 - Alex Paza – SISARI (primera función), podrá disfrutarlo en la Iglesia La Compañía, la entrada es libre hasta agotar aforo.

podrá disfrutarlo en la Iglesia La Compañía, la entrada es libre hasta agotar aforo. 19:00 - La Diversa – Chonta Kainbi, se realizará en el Teatro México, para asistir deberá descargar pases.

Miércoles 25

17:00 - Escuela Lírica – Plegaria, se presentará en la Iglesia del Buen Pastor, la entrada será libre.

se presentará en la Iglesia del Buen Pastor, la entrada será libre. 18:00 - Elena Khan – Trilogía del Espíritu: Bach, Franck y Reger, se realizará en la Iglesia de la Compañía de Jesús. Acceso libre.

se realizará en la Iglesia de la Compañía de Jesús. Acceso libre. 19:00 - Neyraq – Brújula de la Memoria disfrute de esta presentación en el Centro de Arte Contemporáneo. Entrada libre.

Jueves 26

16:00 - Fundación InConcerto – Conversatorio: Sor Gertrudis de San Ildefonso: Sonidos del Siglo XVII del Monasterio de Santa Clara , se presentará en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Acceso libre.

, se presentará en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Acceso libre. 18:00 - Elena Khan – Trilogía del Espíritu: Bach, Franck y Reger, se presentará en la Iglesia Evangélica Luterana en el Ecuador. Entrada libre.

se presentará en la Iglesia Evangélica Luterana en el Ecuador. Entrada libre. 19:30 - Intervención Escuela Lírica ‘Plegaria’ en exposición: ‘Consumación, exposición de María Teresa García’, en el Centro Cultural Itchimbía. Acceso libre.

Viernes 27

16:00 - Audioguía de Campanarios: Un sonido inunda el aire (Punto 1), solo se contará con 30 cupos, se realizará en la Plaza de la Merced.

solo se contará con 30 cupos, se realizará en la Plaza de la Merced. 17:00 - Vox Citharae – La guitarra en el meridiano: ecos de Europa y tonos de la independencia ecuatoriana, se desarrollará en la Capilla del Señor de los Milagros. Entrada libre.

se desarrollará en la Capilla del Señor de los Milagros. Entrada libre. 18:00 - Audioguía de Campanarios: Un sonido inunda el aire (Punto 2) , solo 30 cupos, se realizará en la Plaza de la Merced, inscripciones aquí

, solo 30 cupos, se realizará en la Plaza de la Merced, inscripciones aquí 19:00 - Cuarteto Latinoamericano (México) y María Augusta Jibaja – El Hilo Invisible, podrá ser parte de esta propuesta en la Iglesia de La Merced. Acceso libre.

Sábado 28

10:00 - Cuarteto Latinoamericano (México) – Clase Magistral, en UDLA Sede Granados (Auditorio 3). Acceso libre.

en UDLA Sede Granados (Auditorio 3). Acceso libre. 15:00 - Marchas Fúnebres – Presentación FIMUSAQ, en la Iglesia de Chimbacalle. Acceso libre.

en la Iglesia de Chimbacalle. Acceso libre. 16:00 - Concierto Orquesta de Instrumentos Andinos, Coro Mixto Ciudad de Quito, Coro Infantil y Coro Juvenil – Misa Ecuatoriana – Segundo Cóndor, en el Teatro México.

en el Teatro México. 17:00 - Audioguía de Campanarios: Un sonido inunda el aire, en la Plaza de la Merced, habrá 30 cupos, las inscripciones se reciben aquí.

en la Plaza de la Merced, habrá 30 cupos, las inscripciones se reciben aquí. 18:00 - Neyraq: Brújula de la Memoria , en el Teatro Capitol, acceso con descarga de pases aquí.

, en el Teatro Capitol, acceso con descarga de pases aquí. 19:00 - Cuarteto Latinoamericano (México) y María Augusta Jibaja – El Hilo Invisible, en la Capilla del Hombre. Acceso libre.

Domingo 29

12:00 - Orquesta de Instrumentos Andinos, Coro Mixto Ciudad de Quito, Coro Infantil y Coro Juvenil – Misa Ecuatoriana – Segundo Cóndor. En el Teatro México Descargue su pase aquí.

En el Teatro México Descargue su pase aquí. 16:00 - Conversatorio de Luzmila Carpio, en la terraza del Teatro Nacional Sucre. Acceso libre.

en la terraza del Teatro Nacional Sucre. Acceso libre. 17:00 - Vox Citharae – La guitarra en el meridiano: ecos de Europa y tonos de la independencia ecuatoriana , en la Iglesia de Santa Bárbara. Entrada libre.

, en la Iglesia de Santa Bárbara. Entrada libre. 18:00 - Fundación Orquesta Ciudad de Quito – Requiem (Gabriel Fauré), se presentará en el Teatro Nacional Sucre. Descarga de pases aquí.

Lunes 30

11:00 - Conversatorio con Alex Paza, se realizará en el Teatro Variedades. Inscripciones aquí.

se realizará en el Teatro Variedades. Inscripciones aquí. 18:00 - Alex Paza – Sisari ( segunda función), en el Teatro Variedades. El acceso a este concierto es libre, se recomienda llegar temprano.

segunda función), en el Teatro Variedades. El acceso a este concierto es libre, se recomienda llegar temprano. 19:00 - Vox Nuvo – Canticles & Lachrymae. El sonido como plegaria, se realizará en la Iglesia de Santa Teresita. Acceso libre.

Martes 31