Procesiones, música, tradición... así será la agenda de Semana Santa 2026 en Quito

Desde el viernes 20 de marzo del 2026 Quito se vestirá de espiritualidad, ritos y tradiciones en el marco de la Semana Santa.

La Alcaldía y sus dependencias junto a la Iglesia Católica han programado una serie de eventos que arrancarán el viernes 20 de marzo y se extenderán hasta el domingo 5 de abril.

Los residentes en la ciudad junto a tirustas podrán disfrutar de procesiones, música sacra, festivales gastronómicos y tradiciones en iglesias patrimoniales, plazas y barrios de la ciudad.

Aquí te presentamos la agenda detallada de la Semana Mayor en Quito:

Festival de Música Sacra Del 21 al 31 de marzo se realizará el Festival Internacional de Música Sacra de Quito (FIMUSAQ), en su edición XXIV. En esta ocasión, su temática se centra en los sonidos que trascienden, con una programación que dialoga entre la innovación y la tradición.

En 2026, el FIMUSAQ no será solo una serie de conciertos, sino una plataforma que impulsa procesos de investigación musical y su puesta en escena. El festival integrará espacios de formación como clases magistrales y conversatorios.

Premiación ‘Fanesca: memoria viva de una tradición’ El concurso de fanesca acoge a más de 20 establecimientos entre hoteles, restaurantes, huecas, cafeterías y mercados, que mantienen viva la tradición.

La premiación se realizará en el Convento de San Diego, el 30 de marzo a las 12h00.

La fanesca es un plato tradicional de la Semana Santa donde se mezclan 12 granos acompañados de una potente sopa junto a dulces y bebidas.

Procesión de Domingo de Ramos El domingo 29 de marzo se desarrollará la masiva Procesión de Domingo de Ramos.

La caminata partirá desde la Basílica del Voto Nacional a las 09h30 y recorrerá el Centro Histórico hasta la Plaza de San Francisco. A las 11h00, se celebrará la misa campal y bendición de ramos.

La Alcaldía espera miles de asistentes y para la seguridad de los asistentes se han desplegado dispositivos de seguridad y movilidad.

Procesión de Andas El martes 31 de marzo en el Parque Central de Puéllaro será la tradicional Procesión de Andas. Iniciará a las 19h00.

La Procesión de las Andas en Puéllaro, una tradición centenaria cerca de Quito, destaca por llevar doce imágenes religiosas sobre andas (altares móviles) iluminadas por velas, principalmente en Martes Santo. Cientos de fieles participan en este acto de fe nocturno en la "Ruta Escondida", organizado por familias locales.

Arrastre de Caudas El miércoles 1 de abril se llevará a cabo el Arrastre de Caudas en la Catedral Metropolitana, a las 16h00.

El Arrastre de Caudas es una antigua y única tradición fúnebre de Semana Santa, celebrada exclusivamente en la Catedral Primada de Quito, Ecuador, el Miércoles Santo. Con orígenes romanos, el rito simboliza los pecados de la humanidad (caudas negras) que el arzobispo y canónigos arrastran, culminando con la bendición mediante una bandera negra con una cruz roja.

Recorrido por las Siete Iglesias El jueves 2 de abril se realizará el recorrido por las Siete Iglesias a las 18:00, en el Centro Histórico.

Los fieles visitan siete templos para meditar sobre el camino que recorrió de Jesús desde la última cena con sus discípulos hasta su crucifixión.

Este mismo día también tendrá lugar la Procesión de la Luz, a las 18h30, desde la Basílica del Voto Nacional.

Para los eventos se han desplegado dispositivos de seguridad y movilidad en el Centro Histórico.

Procesión de Jesús del Gran Poder El viernes 3 de abril se desarrollará el masivo y tradicional acto de fe de la Procesión de Jesús del Gran Poder. Partirá a las 12h00, desde la iglesia de San Francisco.

La procesión del sur partirá desde la Iglesia de la Virgen del Quinche, en el barrio La Unión.

A las 18h00, se desarrollará la Procesión del Silencio, desde la Plaza de Santo Domingo.

En la ruralidad, la Procesión de los Diablos de La Merced, iniciará las 11h00, en el barrio San Francisco.

La Bendición del fuego El sábado 4 de abril del 2026, Alangasí celebrará La Bendición del fuego, desde las 18h00 en el Parque Central de la parroquia.

Esta tradición está marcada por la simbólica irrupción de los "diablos" en la iglesia. Esta ceremonia representa el triunfo de la luz sobre el mal.

Este mismo sábado 4 se dará la Procesión de la Virgen de los Dolores en el barrio Loma Grande, a las 14h00.

Procesión de la Soledad de María en San Marcos a las 16h00