Citas en línea para transferencia de dominio se retoman desde el lunes 15 de septiembre en la AMT

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) da por terminada la fase de transferencia de dominio sin cita implementada del 01 al 12 de septiembre de 2025, y después de haber atendido más de 5 mil trámites que se encontraban represados.

Así lo dio a conocer la entidad este viernes, y anunció que desde este lunes 15 de septiembre, se retomará el sistema de citas a través de la página web www.amt.gob.ec

Este sistema entra en vigencia una vez implementados nuevos mecanismos de seguridad en el sistema operativo.

Además, la AMT recordó que el nuevo propietario del vehículo tiene un plazo de 30 días contados a partir de la firma contrato para efectuar la transferencia y que debe cumplir con los siguientes requisitos antes de asistir a la cita.