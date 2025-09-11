Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

AMT realizará control de estado de embriaguez los días 12, 13 y 14 de septiembre en Quito

La agencia señaló que estos operativos se ejecutarán del viernes 12 al domingo 14 de septiembre.

Los operativos se ejecutarán del 12 al 14 de septiembre.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

11 sep 2025 - 23:24

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó que realizará operativos de control de estado de embriaguez en varios sectores de Quito.

La entidad señaló que estos operativos se ejecutarán del 12 al 14 de septiembre.

Los puestos de control se ubicarán en las siguientes calles y avenidas de la ciudad:

  • Av. Amazonas y Zamora
  • Av. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre
  • Enrique Garcés y Molineros
  • García Moreno y Padre Luis Garzón
  • Pradera y av. República
  • Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde
  • Av. Maldonado y Cóndor Ñan
  • Tnt. Hugo Ortiz y Luis Dressel
  • Av. Mariscal Sucre y Talabera
  • Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez
  • Av. Pichincha y Chile
  • Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón
  • Av. Maldonado y Susana Letor
  • Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana
  • Velasco Ibarra y Autopista General Rumiñahui
  • Av. Amazonas y Orellana
  • Av. El Inca y Amazonas
  • Av. Ilaló y Gribaldo Miño
  • Sv. Ilaló y El Turismo
  • Geovany Calles  y Padre Luis Vacari
  • Bahía de Caráquez y Chimborazo
  • Interoceánica y González Suárez
  • Panamericana Norte y El Arenal
  • Av. Simón Bolívar y Los Cóndores
  • Geovanny Calles y Cipreses

