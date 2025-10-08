Clausuran gallera clandestina al nororiente de Quito; hallaron armas y licor sin registro

Cientos de personas acudían a la gallera de Checa para participar en peleas de animales

Decenas de animales eran obligados a pelear hasta el agotamiento o la muerte en una gallera clandestina ubicada en la parroquia Checa, nororiente de Quito. El lugar clandestino fue clausurado.

“Además de ser crueldad animal, estas galleras clandestinas representan un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC.

El lugar estaba diseñado en forma circular con graderíos para los espectadores y un redondel central, sobre el que pendía un cronómetro que marcaba el tiempo de cada pelea.

En el lugar se encontraron más de 100 personas y alrededor de 50 gallos; armas blancas, como cuchillos y puñales; bebidas alcohólicas sin registro sanitario y cigarrillos presuntamente de contrabando.

La gallera clandestina en Checa fue clausurada por la actividad ilícita AMC

En el operativo párticiparon miembros de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Secretaría de Seguridad, Intendencia de Policía y las Fuerzas Armadas. Esta intervención forma parte del programa para erradicar actividades ilícitas en la ciudad.

De enero hasta el 7 de octubre del 2025, la AMC ha iniciado 15 procedimientos de sanción. En el Código Municipal se establece la prohibición de criar, reproducir, entrenar o utilizar animales para peleas; así como organizar, promocionar o asistir a estos eventos.

Por ello, quienes organicen este tipo de eventos clandestinos pueden ser sancionados con 10 salarios básicos, equivalente a 4 700 dólares.