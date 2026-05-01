Barcelona SC cumple 101 años: camiseta, saludos y el festejo del Ídolo este 1 de mayo del 2026

El ídolo del Astillero se viste de gala. Barcelona Sporting Club celebra hoy este viernes 1 de mayo los 101 años de una historia forjada entre hazañas memorables, ídolos inmortales y la pasión incondicional de la hinchada más grande de Ecuador. El festejo se da en medio de una ola de malos resultados.

Tras haber cruzado el umbral del centenario, el conjunto 'torero' conmemora este aniversario en pleno Día del Trabajador, reafirmando su legado como el referente cultural y deportivo del país.

Entre saludos de otros equipos, la camiseta conmemorativa y el fervor de su gente, el "Coloso de América" apaga una vela más con la mira puesta en nuevos desafíos internacionales y la obsesión intacta por seguir agrandando su vitrina de trofeos.

Para celebrar sus 101 años de gloria, Barcelona SC también presentó una indumentaria conmemorativa que es un auténtico viaje a sus raíces. El diseño destaca por un elegante estilo retro con cuello tipo polo y cordones, rescatando el escudo fundacional que evoca las primeras batallas en el campo de juego.

Confeccionada con una textura que simula el algodón clásico pero integrada con tecnología moderna, la prenda luce un tono amarillo oro profundo, complementado por detalles en negro y rojo que rinden homenaje a los fundadores del Astillero. Es, en esencia, una pieza de colección diseñada no solo para vestir al equipo, sino para que el hincha lleve sobre el pecho un siglo de identidad y orgullo guayaquileño.