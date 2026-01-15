Así funciona la App Mi Quito para pagar el impuesto predial y otros trámites en línea

La aplicación está disponible en iOS y Androide y de descarga gratuita.

Quito App es una aplicación que presentó el Municipio de Quito para agilizar los trámites y servicios municipales. Con ella el usuario puede pagar el impuesto predial, generar códigos QR para ingresar al Metro de Quito, consultar la agenda cultural, entre otras cosas.

La aplicación es de acceso gratuito y se puede acceder desde App Store para iOS o Google Play, en Android. En el buscador se escribe “Mi Quito” y se instala la aplicación.

Una vez instalada, debe crear un usuario con su número de cédula, lo que permitirá un acceso seguro y personalizado.

¿Qué servicios ofrece la aplicación?

Entre las principales funcionalidades de la aplicación se encuentran la consulta de saldo y generación del código QR para acceder al Metro de Quito, el pago del agua potable, la consulta y cumplimiento de obligaciones tributarias como el impuesto predial, la obtención de certificados, y la revisión del estado de los trámites en tiempo real.

Además, permite acceder a información cultural, geográfica y conocer las obras que se ejecutan en la ciudad.

Según el Municipio de Quito, la aplicación integra 30 procesos municipales que antes estaban dispersos en distintos portales digitales. La aplicación reúne servicios del portal municipal, sistemas de facturación y recaudación, catastro, agenda cultural, geoservicios y visores de obras y cierres viales. E

La herramienta también permite ubicar más de 200 servicios municipales georreferenciados, como Casas Somos, centros de desarrollo infantil, unidades educativas metropolitanas, centros de atención al adulto mayor, unidades de salud y espacios culturales, facilitando el acceso a los servicios públicos según la ubicación del usuario.