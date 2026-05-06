Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Ecuador

Romeo Santos fue demandado por la niñera de su hijo

Romeo Santos y Prince Royce confirmaron su llegada a Ecuador para el 2026 como parte de su gira "Mejor Tarde Que Nunca".

La productora Feel The Club difundió la noticia, apuntando que Quito, será uno de los escenarios principales para el encuentro bachatero.

La fecha del concierto, el lugar en Quito y el precio de las entradas se revelarán el lunes 11 de mayo de 2026.

Tras el éxito de Aventura en 2024, la organización espera alta demanda para ver a los dos íconos juntos por primera vez en el país.