Quito: Siete conductores fueron detenidos en la avenida Simón Bolívar; ¿por qué razón?
Durante un operativo en la avenida Simón Bolívar, siete conductores fueron detenidos, cinco de ellos por conducir en estado etílico.
Agentes de tránsito, policías y militares realizaron un operativo de control en la av. Simón Bolívar, la noche del sábado 6 de septiembre del 2025
07 sep 2025 - 13:46
En la avenida Simón Bolívar, una de las principales arterias viales de Quito, fueron detenidos siete conductores la noche del sábado 6 de septiembre del 2025.
Se ejecutó un operativo interinstitucional en el que participaron 79 miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.
En la intervención fueron registradas 450 personas, se controlaron a 250 vehículos y motos. También se emitieron 30 citaciones a conductores por no portar la licencia y no encedender las luces de los vehículos en la noche.
Además, durante el operativo, siete personas fueron detenidas por diferentes razones y se retuvieron cinco vehículos.
Según la AMT, cinco personas fueron detenidas por conducir en estado etílico. Una persona fue aprehendida con 350 gramos de drogas y uno más por portar municiones sin justificación. También se decomisaron armas blancas.
Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, para el proceso legal. Según el Código Integral Penal (COIP), conducir en estado de embriaguez implica sanciones que van de cinco a 30 días de prisión, multas de hasta tres salarios básicos, pérdida de puntos y suspensión de la licencia.
