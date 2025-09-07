20 cierres viales en Quito este 7 de septiembre por la procesión de 'Nuestra Señora de Guápulo'
La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó cierres viales en Quito, hasta las 14:30, por una procesión religiosa en el sector de Guápulo.
07 sep 2025 - 12:41
Por la procesión 'Nuestra Señora de Guápulo 2025' se cerraron 20 avenidas y calles en Quito, este domingo 7 de septiembre del 2025. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Según la AMT, el plan operativo de tránsito y los cierres viales arrancaron a las 11:30 y se mantendrán hasta las 14:30 de este domingo 7 de septiembre.
Vías cerradas
Los cierres viales temporales durante el desarrollo del evento son:
- Avenida Conquistadores y av. Simón Bolívar
- Av. Conquistadores y Ninahualpa
- Av. Conquistadores y La Tolita
- Av. Conquistadores y calle E16
- Alfonso Perrier y Iberia
- Av. Ladrón de Guevara y Iberia
- Av. Ladrón de Guevara (redondel)
- Av. Ladrón de Guevara y Valladolid
- Av. Ladrón de Guevara y Barcelona
- Madrid y av Coruña (redondel)
- Lugo y Barcelona
- Lugo y Valladolid
- Barcelona y Tolosa
- Asturias y Barcelona
- Madrid y Tolosa
- Av. Coruña y Guipozcoa
- Av. Coruña y Vizcaya
- Vizcaya y Sevilla
- Av. González Suárez y Rafael León
- Ninahualpa y Francisco Compte
La AMT recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras dure el evento religioso. Las vías pueden ser:
- Av. Simón Bolívar
- Av. Coruña
- Av. 12 de Octubre
- Av. González Suárez
- Calle Toledo
