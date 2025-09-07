Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

20 cierres viales en Quito este 7 de septiembre por la procesión de 'Nuestra Señora de Guápulo'

La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó cierres viales en Quito, hasta las 14:30, por una procesión religiosa en el sector de Guápulo.

La AMT implementó cierres viales, este domingo 7 de septiembre del 2025, por un evento religioso en Quito

Quito Informa

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 sep 2025 - 12:41

Unirse a Whatsapp

Por la procesión 'Nuestra Señora de Guápulo 2025' se cerraron 20 avenidas y calles en Quito, este domingo 7 de septiembre del 2025. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según la AMT, el plan operativo de tránsito y los cierres viales arrancaron a las 11:30 y se mantendrán hasta las 14:30 de este domingo 7 de septiembre.

Vías cerradas

Los cierres viales temporales durante el desarrollo del evento son: 

  • Avenida Conquistadores y av. Simón Bolívar
  • Av. Conquistadores y Ninahualpa
  • Av. Conquistadores y La Tolita
  • Av. Conquistadores y calle E16
  • Alfonso Perrier y Iberia
  • Av. Ladrón de Guevara y Iberia
  • Av. Ladrón de Guevara (redondel)
  • Av. Ladrón de Guevara y Valladolid
  • Av. Ladrón de Guevara y Barcelona
  • Madrid y av Coruña (redondel)
  • Lugo y Barcelona
  • Lugo y Valladolid
  • Barcelona y Tolosa
  • Asturias y Barcelona
  • Madrid y Tolosa
  • Av. Coruña y Guipozcoa
  • Av. Coruña y Vizcaya
  • Vizcaya y Sevilla
  • Av. González Suárez y Rafael León
  • Ninahualpa y Francisco Compte

La AMT recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras dure el evento religioso. Las vías pueden ser:

  • Av. Simón Bolívar
  • Av. Coruña
  • Av. 12 de Octubre
  • Av. González Suárez
  • Calle Toledo

