20 cierres viales en Quito este 7 de septiembre por la procesión de 'Nuestra Señora de Guápulo'

La AMT implementó cierres viales, este domingo 7 de septiembre del 2025, por un evento religioso en Quito

Por la procesión 'Nuestra Señora de Guápulo 2025' se cerraron 20 avenidas y calles en Quito, este domingo 7 de septiembre del 2025. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según la AMT, el plan operativo de tránsito y los cierres viales arrancaron a las 11:30 y se mantendrán hasta las 14:30 de este domingo 7 de septiembre.

Una persona murió atropellada en el sur de Quito

Vías cerradas

Los cierres viales temporales durante el desarrollo del evento son:

Avenida Conquistadores y av. Simón Bolívar

Av. Conquistadores y Ninahualpa

Av. Conquistadores y La Tolita

Av. Conquistadores y calle E16

Alfonso Perrier y Iberia

Av. Ladrón de Guevara y Iberia

Av. Ladrón de Guevara (redondel)

Av. Ladrón de Guevara y Valladolid

Av. Ladrón de Guevara y Barcelona

Madrid y av Coruña (redondel)

Lugo y Barcelona

Lugo y Valladolid

Barcelona y Tolosa

Asturias y Barcelona

Madrid y Tolosa

Av. Coruña y Guipozcoa

Av. Coruña y Vizcaya

Vizcaya y Sevilla

Av. González Suárez y Rafael León

Ninahualpa y Francisco Compte

La AMT recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras dure el evento religioso. Las vías pueden ser: