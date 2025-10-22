Congestión en la Autopista General Rumiñahui tras caída de dos árboles por las lluvias

Dos árboles cayeron sobre la autopista General Rumiñahui por las fuertes lluvias de este miércoles.

Una fuerte congestión vehicular se registró en la autopista General Rumiñahui la tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025 por las lluvias.

Dos árboles cayeron en los carriles centrales, en sentido Quito - valle de Los Chillos, y ocasionaron fuerte tráfico.

Ya que se trata de árboles de grandes proporciones, la vía quedó parcialmente cerrada mientras el personal de la Prefectura los retira de la calzada.

Uno de los árboles de gran tamaño cayó en la vía entre los puentes 6 y 7 en la vía al valle.

La calzada continúa mojada y aún se registran lluvias en la vía, por lo que las autoridades recomiendan circular con precaución.