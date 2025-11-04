Congestión en vías de acceso a Quito; 40% de las personas ya han regresado, según la Policía

El ECU911 monitorea el estado de las vías en el último día de feriado nacional.

Pasado el mediodía de este martes 4 de noviembre de 2025 se empezaron a congestionar las vías de acceso a Quito. El último día de feriado se espera que todas las personas que salieron por el asueto regresen a la ciudad.

Solo de los terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén se tenía previsto que salgan 120 000 personas. Asimismo, el retorno se ha visto desde las primeras horas y se prevé que aumente en la tarde.

Por su parte, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, realiza un monitoreo constante de las vías de acceso a la ciudad. Imágenes compartidas en redes sociales muestran carga vehicular moderada.

La Panamericana Norte registró filas de vehículos, pero avanzaron con fluidez. Mientras que desde el sur, el tráfico se tornó más pesado en zonas como Machachi y Tambillo.

Ricardo Herrera, oficial de la Policía Nacional del distrito La Delicia, apuntó que se estima que entre el lunes y las primeras horas del martes retornaron a Quito el 40% de las personas que salieron durante los días de asueto.

De acuerdo con Herrera, a partir de las 17:00 llegaría mayor cantidad de personas hacia las terminales terrestres. En estos puntos se han desplegado uniformados con canes y personal de migración.

La noche del lunes usuarios en redes sociales reportaron trancones de hasta cuatro horas para avanzar desde Machachi hacia Quito, un tramo que regularmente dura menos de una hora.