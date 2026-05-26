Hidroeléctrica Minas San Francisco vuelve a operar tras mantenimiento y limpieza del embalse

La hidroeléctrica, que cuenta con una potencia de 270 megavatios, volvió a funcionar tras completar su mantenimiento anual programado, anunció el Ministerio de Ambiente y Energía.

Actualmente, la central opera con sus tres unidades de generación activas y sincronizadas al sistema eléctrico nacional, aportando energía conforme a los requerimientos del Operador Ncional de Electricidad (Cenace).

Trabajos en el embalse y equipos

Las labores incluyeron el desalojo controlado de sedimentos acumulados en el embalse y revisiones en los sistemas electromecánicos y componentes de la subestación eléctrica.

Además, técnicos realizaron inspecciones, limpieza, ajustes y pruebas en las turbinas, transformadores y sistemas auxiliares de las tres unidades de generación.

Monitoreo ambiental y rescate de peces

Las maniobras para evacuar sedimentos se realizaron mediante la apertura controlada de compuertas y desagües de fondo de la presa, siguiendo lineamientos establecidos por entidades técnicas y ambientales.

En estos trabajos participaron el Ministerio de Ambiente y Energía, CELEC EP y el Instituto Nacional de Biodiversidad.

Comunidades fueron informadas

La hidroeléctrica Minas San Francisco está ubicada entre las provincias de Azuay y El Oro.

Previo al inicio de las labores, equipos técnicos realizaron jornadas informativas dirigidas a comunidades y usuarios del río cercanos a la zona de influencia de la central.

Durante el proceso también se ejecutó un monitoreo permanente de calidad del agua y labores de rescate de peces. Las especies fueron reinsertadas una vez que el caudal recuperó sus condiciones normales.