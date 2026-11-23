Un total de 40 intersecciones semaforizadas resultaron afectadas en Quito tras los cortes de energía eléctrica registrados la noche de este lunes 23 de noviembre de 2026.

Un total de 40 intersecciones semaforizadas resultaron afectadas en Quito debido a los cortes del suministro eléctrico registrados la noche de este lunes 23 de noviembre de 2026,según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Alrededor de las 21:35, la entidad informó sobre la falta de fluido eléctrico y el apagado de semáforos en varios puntos de la ciudad, mientras moradores de distintos barrios del norte, centro, sur y los valles alertaron sobre la suspensión del servicio.

Intersecciones semaforizadas afectadas

De acuerdo con el monitoreo de la AMT,entre los cruces que quedaron sin fluido eléctrico y con semáforos fuera de funcionamiento constante:

Sur: a v. Maldonado y S 52, av. Maldonado y S 60,y av. Maldonado y René Hidalgo.

v. Maldonado y S 52, av. Maldonado y S 60,y av. Maldonado y René Hidalgo. Norte: a v. La Prensa y Bellavista, av. Diego de Vásquez y Juan de Selis, av. Diego de Vásquez y Jaime Roldós, y tramos de la av. América

Centro-norte: a v. Colón y Versalles, y las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador.

Barrios y parroquias sin suministro eléctrico

Paralelamente, ciudadanos reportaron en redes sociales la interrupción del servicio de energía eléctrica en diversas zonas del Distrito Metropolitano:

Norte: Cochapamba (sur y norte), Ponciano Alto San Isidro del Inca, Kennedy, Monteserrín, Granda Centeno, Las Casas y Llano Grande.

Cochapamba (sur y norte), Ponciano Alto San Isidro del Inca, Kennedy, Monteserrín, Granda Centeno, Las Casas y Llano Grande. Sur: La Argelia y Alma Lojana.

Valles: Lumbisí, Pifo, La Primavera, Edén del Valle y el sector del pico de la autopista General Rumiñahui.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores circular con precaución, reduzca la velocidad en los cruces donde los semáforos permanecen apagados y respete las indicaciones de los agentes civiles desplegados en las vías.