El presidente Daniel Noboa anunció que el Salario Básico Unificado subirá de USD 482 a USD 500 en 2027, lo que representa un alza de USD 18 mensuales.

El Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador aumentará de USD 482 a USD 500 en 2027, tras acoger el pedido del sector trabajador, anunció el presidente Daniel Noboa este lunes 23 de noviembre de 2026

El alza representa un incremento de USD 18 mensuales y busca reconocer el esfuerzo diario de quienes sostienen a sus hogares y aportan al desarrollo del país.

"Ustedes me eligieron para tomar decisiones que les permitan vivir con dignidad. El esfuerzo que hacen todos los días para sacar adelante a sus familias tiene que verse reflejado en su sueldo" Daniel Noboa, presidente de la República.

" data-width="500">

El Niño e ingresos para los hogares

De acuerdo con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la medida se adopta en un contexto en el que el país se prepara para afrontar los impactos del fenómeno de El Niño, por lo que se plantea como un respaldo adicional para la economía familiar.

El comunicado oficial señala que el aumento de USD 18 permitirá a los hogares contar con mayores recursos para cubrir alimentación, transporte, educación, salud y otros gastos cotidianos.

Asimismo, vincula la decisión con el crecimiento de las ventas, el avance de las obras y el dinamismo de la construcción, indicadores que el Ejecutivo atribuye a una economía con mayor movimiento.

Respuesta al pedido del sector trabajador

La Presidencia destacó que el anuncio recoge la solicitud presentada por los trabajadores y busca trasladar los avances económicos hacia los hogares.

"Para eso trabajamos: para que el crecimiento del Ecuador se sienta en sus hogares. Gracias por confiar en nosotros". Daniel Noboa, prsidente de la República.

Con este anuncio, el Gobierno reiteró su compromiso de respaldar a la fuerza laboral y avanzar hacia mejores condiciones de vida para las familias ecuatorianas.

El mensaje del presidente Noboa se dio luego de una sesión extraordinaria desarrollada esta noche del lunes 23 de noviembre en la Asamblea Nacional.

Allí, el Pleno aprobó con 83 votos la resolución que acoge el pedido del primer mandatario para reincorporarse temporalmente al ejercicio de sus funciones hasta las 23:59 de este mismo día.