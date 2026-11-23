El cine ecuatoriano suma una nueva oportunidad en un festiva internacional con "Ñusta", el primer largometraje del director y guionista cuencano Christian Rojas España.

Este filme celebrará su estreno mundial en noviembre de 2026 dentro de la Competencia First Features de la 30.ª edición del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), en Estonia.

La producción fue elegida entre más de 400 películas postuladas de todo el mundo.

El Tallinn Black Nights es parte del selecto grupo de 15 festivales internacionales con acreditación «Clase A» otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), categoría que comparte con encuentros como Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián y Karlovy Vary.

¿De qué trata "Ñusta"?

La película sigue la historia de Kallpa, una niña indígena de 12 años que se alista para las festividades de su comunidad, donde se elige a la Ñusta (la princesa).

La pequeña niña que sueña con ser parte de la elección, enfrenta el rechazo por haber nacido en el cuerpo de un niño.

Christian Rojas, cineasta y creador de la obra señala que esta inspirada en hechos y vivencias reales. Dice que la película aborda la identidad y el derecho a ser.

Hacemos esta película para hablar de la libertad de ser quienes somos. Queremos que la historia de Kallpa pueda generar conversaciones sobre la diferencia, la diversidad y el derecho a construir nuestra propia identidad Christian Rojas, cineasta ecuatoriano

Estos son los talentos que hace parte de “Ñusta”

El reparto está encabezado por Kuri Fuérez en el papel de Kallpa, junto a Romel Vargas, Pamela Mendoza Arpi, Bruno Giganti, Carlos Valencia, Alejandro Fajardo y Carmen Angulo.

Además, se conoce que fue filmada en locaciones de Cuenca y Cañar con el respaldo de fondos cinematográficos nacionales e iberoamericanos.

La película iniciará en Estonia su circuito internacional de festivales antes de su estreno comercial en las salas de cine de Ecuador, previsto para junio de 2027.

Otros reconocimientos del filme

Antes de llegar al festival en Estonia, el proyecto fue reconocido en su fase de desarrollo en espacios como Open Doors del Festival de Locarno, el Encuentro de Coproducción del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y Ventana Sur.