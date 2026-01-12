Fuerte lluvia azotó Guayaquil y el sur de Ecuador; ¿cómo estará el clima en Ecuador este lunes 12?

lluvia, inundaciones y cortes de luz en Guayaquil la noche del 11 de enero

Una fuerte lluvia azotó Guayaquil la noche del domingo 11 que ocasionó acumulación de agua e inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.

La empresa municipal Segura EP señaló que durante la emergencia se presentó principalmente a acumulación de agua en la vía y cortes de luz lo que activó la atención de equipos de socorro.

Según un comunicado de la entidad la mayoría de las obstrucciones atendidas se originaron por la incorrecta disposición de desechos en la vía pública, lo que provocó el taponamiento de sumideros y dificultó el normal drenaje del agua.

Las lluvias intensas alcanzaron un acumulado diario máximo de 92,75 mm en la estación pluviométrica Mucho Lote 2. Es decir que llovió con tal intensidad que en algunas zonas cayó el equivalente a casi 100 litros de agua por cada metro cuadrado en un solo día.

Los principales sectores afectados fueron:

Vergeles

Mucho Lote 1

Shushufindi y Limoncocha

Av. Barcelona, ingreso al túnel San Eduardo

Samanes 1, calle Elina Manzano

Sauces 5

Las Orquídeas, Av. Francisco de Orellana

Av.Enrique Ortega Moreira y Pasaje 32

Av. Antonio Parra Velasco

Sauces 6

URBANOR

Las Monjas

Av.Francisco de Orellana y Baquerizo Nazur

Av. Las Iguanas

Vía Daule Km 11.5

Para este lunes 12 de enero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señaló que continuarán las lluvias y lloviznas en el país en especial en el interior de la Costa, Sierra y estribación de la Amazonía.

Además, el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó que este lunes se prevé marea alta con un nivel de 4.27 metros, y marea baja con 0.91 metros.

Estas condiciones pueden influir en el drenaje natural de las aguas lluvias en todo Guayaquil, señaló el organismo.