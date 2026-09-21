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Quito

Cortes de luz en sectores del norte de Quito por trabajos de la Empresa Eléctrica

Personal de la EEQ interviene en el sector de Cristianía para restablecer el servicio en al menos nueve zonas afectadas.

Cortes de luz en sectores del norte de Quito por trabajos de la Empresa Eléctrica.

Referencial.

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

21 sep 2026 - 20:30

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Personal operativo de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se desplegó en el sector de Cristianía para ejecutar trabajos correctivos con el fin de restablecer el servicio de energía eléctrica en el menor tiempo posible.

La suspensión temporal del suministro afecta a varios barrios y vías del norte de la capital. 

Entre los sectores reportados constantemente:

  • Lucía Alban
  • La Victoria
  • California Alta
  • La Luz
  • Las Acacias
  • La Dammer 2
  • Calle Gonzalo Zaldumbide
  • Calle José Rafael Bustamante

Calle Ramón Borja

En el tramo comprendido entre la avenida Galo Plaza Lasso y la avenida 6 de Diciembre, así como sus zonas aledañas.

La institución solicitó la comprensión de los moradores e informó que las cuadrillas técnicas se mantienen trabajando en el territorio para solucionar la falla.

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