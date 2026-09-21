Cortes de luz en sectores del norte de Quito por trabajos de la Empresa Eléctrica.

Personal operativo de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se desplegó en el sector de Cristianía para ejecutar trabajos correctivos con el fin de restablecer el servicio de energía eléctrica en el menor tiempo posible.

La suspensión temporal del suministro afecta a varios barrios y vías del norte de la capital.

Entre los sectores reportados constantemente:

Lucía Alban

La Victoria

California Alta

La Luz

Las Acacias

La Dammer 2

Calle Gonzalo Zaldumbide

Calle José Rafael Bustamante

Calle Ramón Borja

En el tramo comprendido entre la avenida Galo Plaza Lasso y la avenida 6 de Diciembre, así como sus zonas aledañas.

La institución solicitó la comprensión de los moradores e informó que las cuadrillas técnicas se mantienen trabajando en el territorio para solucionar la falla.