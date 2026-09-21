Choque entre un bus y dos autos deja cuatro heridos en La Argelia, sur de Quito

Un bus y dos vehículos se chocaron la tarde de este lunes 21 de septiembre de 2025 en el sur de Quito.

Un choque múltiple se registró la tarde de este lunes 21 de septiembre en el sector La Argelia, al sur de Quito, dejando un saldo preliminar de cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El incidente fue reportado el ECU 911 a las 16:06 . Tras la alerta, la emergencia fue coordinada con personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito.

De acuerdo con los datos brindados por las unidades de socorro en la intersección de las calles Guale y Caluma, el siniestro involucró a tres vehículos.

Un bus de servicio urbano perteneciente a la Cooperativa Victoria y dos automóviles particulares se chocaron en el lugar.

Producto del siniestro varias personas resultaron heridas, entre ellas menores de edad.

Los agentes de tránsito confirmaron que los conductores de los automotores involucrados se mantuvieron en el lugar para los procedimientos de ley.

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudió para realizar las pericias correspondientes.

Cierres viales en la zona

Para facilitar las labores de asistencia médica y retiro de los vehículos dañados, las autoridades dispusieron la restricción vehicular en el punto:

Calle Guale: Cierre de dos carriles en sentido sur-norte.

Cierre de dos carriles en sentido sur-norte. Calle Caluma: Cierre del carril derecho en sentido oriente-occidente.

La AMT recomienda a los conductores que transitan por el sur de la capital tomar vías alternas y conducir con precaución mientras concluyen las tareas de despeje.