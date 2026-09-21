ECU 911 reporta lluvias en el norte de Quito, Conocoto, Puente 2 y Puente 7
Las autoridades registran calzada mojada en estos sectores y coordinan el despliegue de equipos de primera respuesta.
El ECU 911 reporta lluvias en el norte de Quito, Conocoto, Puente 2 y Puente 7.
ECU 911
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Actualizada:
21 sep 2026 - 19:13
A través de sus cámaras de videovigilancia, el ECU 911 registró la presencia de lluvias en diferentes sectores del norte de Quito, así como en los sectores de Conocoto, Puente 2 y Puente 7.
Ante las condiciones climáticas, las autoridades mantienen un monitoreo preventivo en los puntos afectados.
Asimismo, se coordinó la movilización de recursos de primera respuesta para atender cualquier novedad que se presente.
Recomendaciones a los conductores
Debido a que la calzada se encuentra mojada, el ECU 911 emitió las siguientes recomendaciones para evitar percances viales:
- Conducir con precaución y extremar los cuidados en la vía.
- Reduzca la velocidad al transitar por las zonas afectadas.
- Llamar al 9-1-1 , la línea única para emergencias, ante cualquier eventualidad.
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