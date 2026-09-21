El ECU 911 reporta lluvias en el norte de Quito, Conocoto, Puente 2 y Puente 7.

A través de sus cámaras de videovigilancia, el ECU 911 registró la presencia de lluvias en diferentes sectores del norte de Quito, así como en los sectores de Conocoto, Puente 2 y Puente 7.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades mantienen un monitoreo preventivo en los puntos afectados.

Asimismo, se coordinó la movilización de recursos de primera respuesta para atender cualquier novedad que se presente.

El reporte del ECU 911 se realizó cerca de las 19:00 de este lunes 21 de septiembre. Captura de pantalla

Recomendaciones a los conductores

Debido a que la calzada se encuentra mojada, el ECU 911 emitió las siguientes recomendaciones para evitar percances viales: