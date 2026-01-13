En las bodegas de criminalística están los 1 385 huesos hallados en una escuela en el sur de Quito

El personal técnico de Criminalística de la Policía Nacional trabaja en la investigación de 1 385 restos óseos que fueron hallados en una escuela ubicada en el sector de Chimbacalle en el sur de Quito.

Las cuatro fundas con las osamentas halladas en la institución educativa han tenido un tratamiento especial. El rector del colegio dio una explicación a la Policía y argumentó que estos "objetos de estudio del laboratorio que funcionaba hace varios años en esta unidad educativa" del sur de Quito.

El análisis de los huesos hallados tendrá un tratamiento especial porque son de distintos tamaños y formas. Incluso hay fragmentos de cráneos y piernas. Los agentes de investigación se llevaron a laboratorio para hacer varios análisis.

También se analizará la antigüedad de los huesos y se recopilarán versiones sobre el posible uso académico de estos restos. Las autoridades de la institución también han comprometido todas las facilidades en la investigación.