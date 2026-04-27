Atención médica en Amaguaña, Conocoto y Yaruquí: Así funcionarán las brigadas gratis

Las brigadas de salud del Municipio de Quito llegan a diferentes barrios de la ciudad.

Las caravanas de salud dirigidas a mujeres llegarán a sectores rurales de Quito con atención gratuita y servicios preventivos.

Estas jornadas impulsadas por el Municipio de Quito cuentan con un cronograma definido para los últimos días de abril y los primeros de mayo de 2026.

¿Qué servicios se ofrecen?

Durante cada jornada, la ciudadanía podrá acceder gratis a:

Pruebas rápidas de VIH

Toma de muestra para Papanicolaou

Controles médicos generales

generales Consejería en salud sexual y reproductiva

y Apoyo en salud mental

Orientación profesional

Las brigadas de salud atenderán de 08:00 a 15:00.

Cronograma de atención