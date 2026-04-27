Atención médica en Amaguaña, Conocoto y Yaruquí: Así funcionarán las brigadas gratis
Brigadas de salud móviles estarán en zonas rurales de Quito los últimos días de abril y los primeros de mayo.
Las brigadas de salud del Municipio de Quito llegan a diferentes barrios de la ciudad.
Quito Informa
Compartir
Fecha de publicación
27 abr 2026 - 19:38
Las caravanas de salud dirigidas a mujeres llegarán a sectores rurales de Quito con atención gratuita y servicios preventivos.
Estas jornadas impulsadas por el Municipio de Quito cuentan con un cronograma definido para los últimos días de abril y los primeros de mayo de 2026.
¿Qué servicios se ofrecen?
Durante cada jornada, la ciudadanía podrá acceder gratis a:
- Pruebas rápidas de VIH
- Toma de muestra para Papanicolaou
- Controles médicos generales
- Consejería en salud sexual y reproductiva
- Apoyo en salud mental
- Orientación profesional
Las brigadas de salud atenderán de 08:00 a 15:00.
Cronograma de atención
Martes 28 de abril:
- Lugar: zona Los Chillos, parroquia Amaguaña. Sector: barrio Amaguaña Central
- Punto: Parque Central (sector Federico González)
Miércoles 29 de abril:
- Lugar: parroquia Conocoto (zona Los Chillos)
- Punto: Parque Central de Conocoto
Jueves 1 y viernes 2 de mayo:
- Lugar: zona de Tumbaco, parroquia Yaruquí. Sector: barrio El Tejar de Yaruquí
- Punto: Casa Barrial (calles José Joaquín de Olmedo y Calle B)
Sábado 3 de mayo:
- Lugar: parroquia Yaruquí
- Sector: barrio La Colina
Compartir