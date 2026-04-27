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Quito

Atención médica en Amaguaña, Conocoto y Yaruquí: Así funcionarán las brigadas gratis

Brigadas de salud móviles estarán en zonas rurales de Quito los últimos días de abril y los primeros de mayo.

Las brigadas de salud del Municipio de Quito llegan a diferentes barrios de la ciudad.

Quito Informa

Autor

Patricia Armijo

Fecha de publicación

27 abr 2026 - 19:38

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Las caravanas de salud dirigidas a mujeres llegarán a sectores rurales de Quito con atención gratuita y servicios preventivos.

Estas jornadas impulsadas por el Municipio de Quito cuentan con un cronograma definido para los últimos días de abril y los primeros de mayo de 2026.

¿Qué servicios se ofrecen?

Durante cada jornada, la ciudadanía podrá acceder gratis a:

  • Pruebas rápidas de VIH
  • Toma de muestra para Papanicolaou
  • Controles médicos generales
  • Consejería en salud sexual y reproductiva
  • Apoyo en salud mental
  • Orientación profesional

Las brigadas de salud atenderán de 08:00 a 15:00.

Cronograma de atención

  1. Martes 28 de abril:

    • Lugar: zona Los Chillos, parroquia Amaguaña. Sector: barrio Amaguaña Central
    • Punto: Parque Central (sector Federico González)

  2. Miércoles 29 de abril:

    • Lugar: parroquia Conocoto (zona Los Chillos)
    •  Punto: Parque Central de Conocoto

  3. Jueves 1 y viernes 2 de mayo:

    • Lugar: zona de Tumbaco, parroquia Yaruquí. Sector: barrio El Tejar de Yaruquí
    • Punto: Casa Barrial (calles José Joaquín de Olmedo y Calle B)

  4. Sábado 3 de mayo:

    • Lugar: parroquia Yaruquí
    •  Sector: barrio La Colina

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