Cuerpo de Bomberos de Quito y organismos de primera respuesta atendieron a cuatro personas heridas tras la caída de un rayo en Carcelén, norte de Quito, este jueves 26 de noviembre de 2026.

Cuatro personas resultaron heridas la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026 tras la caída de un rayo en una cancha de fútbol ubicada en el sector de Carcelén, en el norte de Quito.

De acuerdo con el reporte difundido por el Cuerpo de Bomberos de Quito, los efectivos de la institución acudieron al sitio junto con otros organismos de primera respuesta para asistir a los afectados.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas heridas tras la caída de un rayo en una cancha de Carcelén este jueves 26 de noviembre de 2026. Bomberos de Quito

Atención prehospitalaria y traslado

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar a las cuatro personas heridas y posteriormente las trasladaron a una casa de salud para su evaluación médica.

Hasta el momento, la entidad de socorro no ha detallado la identidad de los afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

Tras atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Quito reiteró una serie de medidas preventivas para la ciudadanía durante episodios de lluvia y actividad eléctrica: