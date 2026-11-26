El trole y la ecovía modificarán sus horarios debido a las elecciones del domingo 29 de noviembre del 2026.

La jornada electoral del domingo 29 de noviembre de 2026 modificará los horarios del transporte público y las actividades recreativas en Quito. El Trolebús, la Ecovía y los alimentadores ampliarán una hora su servicio, mientras que el Paseo Dominical será suspendido.

Las medidas anunciadas por el Municipio de Quito buscan facilitar los desplazamientos de los ciudadanos hacia los recintos electorales, donde se elegirán a las autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Horarios del Trolebús, Ecovía y alimentadores

Los corredores municipales de transporte público operarán con los siguientes horarios el domingo 29 de noviembre:

Trolebús: de 06:00 a 21:00.

de 06:00 a 21:00. Ecovía: de 06:00 a 21:00.

de 06:00 a 21:00. Alimentadores: hasta las 21:30.

Durante el fin de semana estarán operativas 123 unidades de transporte público municipal, distribuidas entre 51 del Trolebús y 72 de la Ecovía.

Los usuarios deberán tomar en cuenta que dos circuitos permanecerán suspendidos durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre:

Trolebús: circuito C2, Morán Valverde–El Labrador.

circuito C2, Morán Valverde–El Labrador. Ecovía: circuito E4, Quitumbe–Playón de la Marín.

La Secretaría de Movilidad recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes metropolitanos de tránsito.

No habrá Paseo Dominical en Quito el 29 de noviembre

El Municipio también anunció la suspensión del Paseo Dominical debido a las elecciones. La medida permitirá que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) concentre sus recursos operativos en el control vehicular y la seguridad vial durante la jornada de votaciones.

La actividad se reanudará el domingo 6 de diciembre de 2026, en medio de las celebraciones por las Fiestas de Quito.

El Paseo Dominical retomará su recorrido habitual de 24 kilómetros, en el horario de 08:00 a 16:00.