Equipos municipales inspeccionaron y clausuraron dos asaderos de pollos en Cumbayá, al oriente de Quito, tras constatar graves condiciones de insalubridad este jueves 26 de noviembre de 2026.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró dos asaderos de pollos en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito, tras constatar graves condiciones de insalubridad en sus áreas de preparación de alimentos.

De acuerdo con la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, la intervención se originó a partir de una alerta ciudadana sobre las condiciones sanitarias de ambas locales.

La Agencia Metropolitana de Control clausuró dos asaderos de pollos en Cumbayá este jueves 26 de noviembre de 2026 tras encontrar graves condiciones de insalubridad en sus cocinas. Secretaría de Seguridad

Inspección y hallazgos

Para verificar la denuncia, el coordinador del Puesto de Mando Operativo (PMO) de Cumbayá acudió inicialmente a los establecimientos haciéndose pasar por cliente y registrado fotográficamente el estado de las cocinas.

Con ese sustento, la PMO coordinó con otras dependencias municipales un operativo de control en ambos locales, donde los inspectores detectaron múltiples irregularidades:

Primer asadero: Al mover neveras y congeladores se hallaron restos de cucarachas, y en la zona donde se pelaban papas se encontraron cucarachas y excrementos de rata.

Al mover neveras y congeladores se hallaron restos de cucarachas, y en la zona donde se pelaban papas se encontraron cucarachas y excrementos de rata. Segundo asadero: Se observaron desperdicios sobre las ollas, canecas con desechos en las áreas de preparación de alimentos, aceite quemado y cucarachas de gran tamaño bajo las neveras.

Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, señaló que los hallazgos más preocupantes se registraron en los espacios vinculados directamente a la manipulación de alimentos.

Canales de denuncia municipal

Tras comprobar las condiciones sanitarias, la AMC procedió con la clausura de los dos establecimientos.

La Secretaría de Seguridad recordó que el Municipio mantiene operativos 25 Puestos de Mando Operativo (PMO), dentro de la denominada Estrategia Capital.

Esto para recibir denuncias ciudadanas y coordinar intervenciones ante situaciones que afectan la seguridad, la salubridad y el bienestar en los barrios de Quito.