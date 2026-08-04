Cuatro perros y un gato fueron envenenados, denuncian moradores en el sur de Quito

Uno de los perros que habría sido víctima de envenenamiento.

Todo comenzó el primero de junio de 2026, cuando falleció un perrito que era de la mamá de Cristina (nombre protegido). El peludito era parte de un grupo de animalitos que era cuidado por una familia en el sector La Ecuatoriana, al sur de Quito.

Este hecho fue captado por las cámaras del sector, y aunque la ciudadana dice que no pudo hacer nada por el animal, ahora pide justicia. El mismo escenario habría ocurrido con otros tres peluditos que también habrían sido envenenados.

“El día jueves de la semana anterior falleció una perrita que tenía tres años y un gatito”, agregó la ciudadana. Según la versión de moradores, y quienes estaban a cargo de los animales, son cuatro perros y un gato los que habrían perdido la vida tras ingerir alguna sustancia mortal.

Dos de los peluditos se llamaban Tobby, otro Roger, la perrita Bech Sofy y el gatito Junior. Quienes estaban a su cuidad hoy piden justica, por lo que denunciaron el hecho en redes sociales.

Los cuatro perros y el gato que habrían sido envenenado en el sur de Quito. Cortesía

Según testigos, cámaras del sector lograron captar el momento en que la presunta responsable del envenenamiento habría dado alimento a uno de los animales. El video fue publicado en redes sociales, donde internautas pedían que el hecho sea investigado por la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

UBA señala que fue por un conflicto personal

La UBA informó que tomó contacto con las supuestas personas afectadas, quienes señalaron que sus animales fueron envenenadas por un conflicto de índole personal. La entidad municipal abrió una investigación para determinar qué sucedió.

De acuerdo con las autoridades, la mujer ya no residiría en el sector, pero la UBA cuenta con información relevante para ubicarla, tomar su versión y que este caso no quede impune.

En caso de comprobarse que existió un envenenamiento, la presunta responsable enfrentaría una multa de 10 salarios básicos, es decir, 4.820 dólares, de acuerdo con la normativa municipal.

Finalmente, los moradores de la zona piden que las autoridades den de una solución y se haga justicia por los animalitos.