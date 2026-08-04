Elecciones Seccionales 2027: 165 candidatos se han inscrito hasta este martes 4 de agosto

El presidente del CNE, José Cabrera, durante el consejo consultivo de las organizaciones sociales.

Las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027 ya pueden inscribir a sus candidatos. Según las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 13:30 de este martes 4 de agosto de 2026 se han inscrito 165 candidatos para distintas dignidades.

De acuerdo con el reporte, hay 27 postulantes a la alcaldía, 14 concejales rurales, 38 concejales urbanos, seis candidatos a prefecto y viceprefecto y 80 vocales de juntas parroquiales rurales.

El periodo de inscripción está abierto desde el 2 y el 17 de agosto de 2026 y se desarrolla a través del sistema informático habilitado por el CNE, conforme al calendario electoral.

Candidatos debían aceptar postulaciones presenciales

Aunque el registro de postulaciones se realiza de manera virtual, el CNE recordó que uno de los requisitos obligatorios es que cada aspirante haya aceptado su candidatura de forma presencial, en un acto público, personal e indelegable.

Sin embargo, dice el CNE, la inscripción no se completa únicamente con el registro en línea, pues los candidatos deben comparecer ante los delegados electorales o en las instalaciones del organismo, según la jurisdicción correspondiente, para formalizar la aceptación de su postulación.

Esta aceptación constituye un requisito indispensable para que las Juntas Provinciales Electorales puedan avanzar en el proceso de calificación de las candidaturas, ya que la normativa establece que el acto debe ser público, expreso, indelegable y personalísimo, por lo que no puede realizarse mediante representantes o terceros.

Requisitos para inscribir una candidatura

Durante el proceso de revisión, las 24 Juntas Provinciales Electorales verificarán que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y el Código de la Democracia. Entre ellos constan:

Haber cumplido 18 años al momento de inscribir la candidatura.

Estar en goce de los derechos políticos.

No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución y la ley.

Haber nacido o haber vivido los dos últimos años en la jurisdicción que aspira representar y constar en el registro electoral del último proceso electoral.

Cumplir con los principios de paridad de género, encabezamiento de listas e inclusión generacional.

Aceptar la candidatura de forma presencial ante los delegados del CNE o en sus instalaciones, en un acto público, personal e indelegable.

La inscripción no queda en firme de inmediato

El CNE aclaró que el registro en el sistema informático no significa que una candidatura quede oficialmente inscrita. Las postulaciones solo adquirirán esa condición cuando la resolución de calificación emitida por la Junta Provincial Electoral correspondiente quede en firme, una vez concluido el proceso de revisión y, de ser el caso, resueltas las impugnaciones previstas en la normativa electoral.

Las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027 se realizarán el 29 de noviembre de 2026, cuando los ecuatorianos elegirán prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social