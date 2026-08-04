QuitoBici supera los 13 000 usuarios en su primera semana de funcionamiento

Desde su lanzamiento, el pasado 30 de julio, QuitoBici sumó 13 425 nuevos usuarios a través de Mi Quito App, plataforma desde la que se accede al servicio. Solo el día de la inauguración se registraron 4 710 personas, la cifra más alta desde el inicio del proyecto.

Más de 8 600 viajes en cuatro días

En los primeros cuatro días de funcionamiento se realizaron 8 670 préstamos de bicicletas, con un promedio de 2 168 viajes diarios. Según el Municipio de Quito, la mayor demanda se concentra entre las 13:00 y las 16:00, información que permitirá optimizar la redistribución de bicicletas y las labores de mantenimiento.

Las estaciones con mayor movimiento son Iñaquito, La Carolina, Bicentenario y El Ejido, que se han convertido en puntos estratégicos al integrarse con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía, facilitando los desplazamientos de miles de usuarios.

Así funciona QuitoBici

Actualmente, el sistema cuenta con 250 bicicletas, distribuidas en 25 estaciones ubicadas entre el norte, centro y sur de Quito, que permiten recorrer una red de más de 40 kilómetros.

Para utilizar el servicio, deben crear una Cuenta Ciudad, ya sea a través del portal web o mediante Mi Quito App, disponible para dispositivos Android y iPhone. Con esta misma cuenta también es posible acceder al Metro de Quito, al Trolebús y a la Ecovía sin necesidad de hacer filas.

La aplicación muestra más que los recorridos

Dentro de Mi Quito App, los usuarios pueden liberar una bicicleta escaneando un código QR, revisar el historial de viajes, solicitar asistencia mecánica y contactar al servicio de atención al cliente. Además, la aplicación muestra estadísticas como las calorías quemadas durante los recorridos y la cantidad de dióxido de carbono que se evita emitir, promoviendo así una movilidad más sostenible en la capital.