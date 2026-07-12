Ecuador registró un superávit comercial de USD 2 144 millones hasta mayo, según el BCE

Las exportaciones crecieron en Ecuador, principalmente en camarón, cacao y minerales.

Ecuador cerró los primeros cinco meses de 2026 con un superávit comercial de bienes de USD 2.144 millones, impulsado principalmente por el desempeño de las exportaciones, según las últimas cifras del Banco Central del Ecuador.

No obstante, el saldo positivo fue 38% menor al registrado en el mismo período de 2025, debido a que las importaciones crecieron a un ritmo más acelerado.

Según el BCE, entre enero y mayo hubo exportaciones por USD 16.288 millones, lo que representó un incremento interanual del 5%, mientras que las importaciones alcanzaron USD 14.143 millones, con un crecimiento del 18%.

Exportaciones petroleras crecieron por alza del crudo

Las ventas externas de petróleo sumaron USD 4.054 millones, un 16% más que en el mismo período de 2025.

El aumento respondió principalmente al incremento del 25% en el precio promedio del crudo ecuatoriano, que compensó la reducción del 6% en el volumen exportado, según el BCE.

En el segmento no petrolero, las exportaciones crecieron un 2%, aunque el resultado estuvo marcado por el fuerte descenso de las ventas de cacao.

Camarón y minería lideran las exportaciones no petroleras

El camarón se mantuvo como el principal producto no petrolero de exportación del país, con ventas por USD 3 892 millones, lo que representa un crecimiento del 12% frente al mismo período de 2025. China continuó siendo el principal destino de este producto.

Otro de los sectores con mayor dinamismo fue el minero, cuyas exportaciones alcanzaron USD 2.221 millones, un aumento del 47% en comparación con el año anterior.

Las exportaciones de banano y plátano también mostraron un desempeño favorable, al sumar USD 2.023 millones, un 7% más que en 2025. Rusia se mantuvo como el principal mercado para este producto.

El cacao registra la mayor caída en exportaciones

A diferencia de otros sectores exportadores, el cacao y sus elaborados registraron una fuerte contracción.

Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de este producto alcanzaron USD 820 millones, lo que representa una disminución del 59% respecto al mismo período del año pasado.

De acuerdo con el Banco Central, si se excluye este rubro, las exportaciones no petroleras habrían crecido 14%, lo que evidencia el impacto que tuvo la caída del cacao sobre el resultado agregado.

Importaciones crecieron más rápido que las exportaciones

El incremento de las compras al exterior fue uno de los factores que redujo el superávit comercial.

Las importaciones totalizaron USD 14.143 millones, un 18% más que en los primeros cinco meses de 2025.

Los combustibles y lubricantes encabezaron este crecimiento, con importaciones por USD 3.683 millones, equivalentes a un aumento del 35%. Estados Unidos fue el principal proveedor de este tipo de productos.

Por su parte, China se consolidó como el principal origen de bienes de consumo, materias primas y bienes de capital que ingresan al país.

Mayo cerró con un superávit de USD 645 millones

Solo en mayo, la balanza comercial de bienes registró un superávit de USD 645 millones, una recuperación frente al déficit de USD 70 millones reportado en abril.

Durante ese mes, las exportaciones ascendieron a USD 3.698 millones, un 16% más que en abril y un 12% más respecto a mayo de 2025.

Las exportaciones petroleras alcanzaron USD 1.038 millones, impulsadas por mayores precios internacionales y un incremento en el volumen exportado. Mientras tanto, las exportaciones mineras llegaron a USD 481 millones y las de camarón sumaron USD 954 millones.

En contraste, las importaciones se ubicaron en USD 3.053 millones, un 7% menos que en abril, aunque todavía 16% por encima del nivel registrado en mayo del año anterior.