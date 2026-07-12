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Quito

Siniestro de tránsito en el norte de Quito deja un herido y cierres viales

Un siniestro de tránsito se registró en la Av. América y Antonio Granda Centeno, sector Brasil, este domingo 12 de julio. 

Siniestro de tránsito en el norte de Quito provoca cierres viales.

AMT

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

12 jul 2026 - 10:51

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Un siniestro de tránsito se registró este domingo 12 de julio a las 07:59 en la Av. América y Antonio Granda Centeno, al norte de la capital. 

El accidente sucedió en el sector de la Brasil y fue reportado por la ciudadanía a través de la línea única para emergencias 911.

Como resultado, autoridades reportaron una persona herida. 

De acuerdo con información de Bomberos Quito, hasta las 11:00, dos carriles permanecen cerrados en sentido occidente-oriente, sobre la calle Antonio Granda Centeno. 

Autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y tomar rutas alternas. 

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