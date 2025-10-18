Cuatro personas murieron en un trágico siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, en Quito

Un trágico siniestro de tránsito ocurrió la noche de este sábado 18 de octubre del 2025, en la Panamericana Norte

Un fatal siniestro de tránsito se registró, la noche del sábado 18 de octubre del 2025, en la Panamericana Norte y Leonidas Proaño, en el norte de Quito.

A las 21:10, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que cuatro personas perdieron la vida tras un violento accidente. Tres eran adultos y uno era menor de edad.

Según información preliminar, un vehículo perdió el carril de circulación, se volcó y terminó estrellándose. Esto provocó que los ocupantes salieran expulsados del vehículo.

En videos difundidos por redes sociales se observa que, por la magnitud del impacto, un vehículo de color negro quedó completamente destruido.

Además, los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre la vía. El hecho causó conmoción entre las personas que circulaban por la zona.

Debido a la emergencia vial, la AMT cerró dos carriles de la Panamericana Norte en sentido occidente-oriente, para que equipos de socorro y especializados atiendan la emergencia y realicen el levantamiento de los cuerpos. Las causas del siniestro se investigan.