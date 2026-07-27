Clausuran local de fritada en Quito tras encontrar cucarachas en la cocina y congeladores

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó la clausura definitiva de un local de venta de fritada ubicado en la parroquia de Pomasqui, en el norte de Quito, tras descubrir condiciones higiénicas deplorables.

El popular sector, conocido por ser un destino tradicional de fin de semana para los capitalinos que buscan este platillo, fue el escenario de un operativo de control rutinario que terminó destapando una verdadera pesadilla sanitaria que ponía en riesgo directo la salud de los consumidores.

¡Cucarachas vivas y en los congeladores!

Lo que los inspectores técnicos hallaron al ingresar a la zona de preparación de alimentos superó cualquier advertencia.

Durante la revisión, el personal de la Arcsa documentó una grave infestación de plagas.

Se encontraron cucarachas vivas caminando libremente por los equipos de cocina, hornos y mesones.

La situación se volvió aún más alarmante cuando los técnicos abrieron los equipos de refrigeración: hallaron restos de insectos muertos distribuidos en el interior de los congeladores que eran utilizados para almacenar los alimentos y las carnes que posteriormente se servían a los clientes.

El peligro de la mala manipulación de alimentos

La plaga no fue la única motivación para colocar el sello de clausura. La inspección evidenció graves deficiencias en la limpieza general de las instalaciones y una inadecuada manipulación y almacenamiento de la comida (contaminación cruzada).

Preparar y vender carne de cerdo y sus guarniciones bajo estas condiciones de insalubridad extrema representa un peligro inminente de transmisión de bacterias severas (como Salmonella o E. coli), que pueden derivar en intoxicaciones alimentarias agudas para los comensales.

Ante estas pruebas, la clausura del negocio fue inmediata y se mantendrá hasta que los dueños realicen una desinfección profunda y cumplan con la normativa sanitaria vigente.

Las autoridades de la Arcsa anunciaron que los barridos e inspecciones sorpresa continuarán de forma intensiva en los diferentes establecimientos de alimentos, restaurantes y "huecas" de la capital.