Clausuran restaurante en Urdesa tras hallar problemas de higiene y heces de roedor

Un restaurante ubicado en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, fue clausurado luego de detectar múltiples incumplimientos a las normas de higiene que representaban un riesgo para la salud de los consumidores, informó la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

La inspección fue realizada tras una denuncia ciudadana. De acuerdo con la información, durante el recorrido, los técnicos encontraron un ambiente con deficiencias sanitarias, evidenciando falta de limpieza y mantenimiento tanto en las áreas de preparación de alimentos como en la infraestructura del establecimiento.

Entre las irregularidades detectadas figuraban acumulación de grasa en paredes, parrillas y utensilios de cocina, además de trampas de grasa sin mantenimiento.

Problemas en la conservación de los productos

En el patio posterior se identificó una tubería averiada que descargaba aguas residuales cerca de alimentos almacenados, incluidos plátanos verdes, generando un fuerte olor y condiciones insalubres.

La autoridad sanitaria también verificó problemas en la conservación de los productos. Aseguran que se encontraron refrigeradores deteriorados con alimentos destapados, expuestos a condiciones inadecuadas y mezclados con agua en mal estado, así como preparaciones antiguas almacenadas sin cumplir los protocolos de inocuidad.

Otro de los hallazgos fue la presencia de heces de roedor en distintos puntos de la cocina, incluso cerca de los insumos, equipos de cocción y estanterías.

Establecimiento permanecerá cerrado

Asimismo, informaron que el personal manipulaba alimentos con vestimenta sucia y utilizaba accesorios y maquillaje en zonas donde se procesaban los productos, incumpliendo las normas básicas de higiene.

Frente a estas condiciones, Arcsa aseguró que se aplicó la medida de clausura temporal con base en el artículo 146, de la Ley Orgánica de Salud.

Autoridades infomaron que el establecimiento permanecerá cerrado hasta que los propietarios corrijan las deficiencias y demuestren que las condiciones sanitarias garantizan la seguridad de los alimentos antes de reanudar sus actividades.